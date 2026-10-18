Al menos 29 detenidos en Chile en conmemoración del séptimo aniversario del estallido

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Santiago de Chile, 18 oct (EFE).- Al menos 29 personas fueron detenidas este domingo en la marcha celebrada en Santiago para conmemorar el séptimo aniversario del estallido social de 2019, la mayor ola de protestas desde el retorno a la democracia, informaron las autoridades chilenas.

El jefe de la Zona Metropolitana del cuerpo policial de Carabineros, Manuel Cifuentes, explicó que la marcha transcurrió con normalidad, pero que sobre las 13:00 hora local un grupo de encapuchados "comenzaran a atacar a carabineros con objetos contundentes y, posteriormente, con objetos incendiarios tipo bombas molotov".

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Según el general, no se descartan nuevas detenciones y también hay varios agentes heridos, que tuvieron que ser atendidos en distintos centros de salud.

La marcha, que congregó a varios miles de personas en la emblemática Plaza Italia, fue organizada por distintas organizaciones sociales y estudiantiles para recordar a la treintena de víctimas que murieron en el estallido y a los miles de heridos que dejó la represión de las fuerzas de seguridad, muy cuestionadas por la ONU.

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Durante la concentración también se escucharon consignas contra los millonarios ajustes fiscales ordenados por el Gobierno del ultraderechista José Antonio Kast, quien a solo siete meses de asumir el cargo registra una desaprobación histórica, impulsada por promesas incumplidas y recortes en programas sociales.

Se trata del primer aniversario de la revuelta desde que Kast llegó al poder en marzo pasado, quien siempre ha criminalizado la ola de protestas y se refiere a ellas como "estallido delictual".

"La sociedad entendió que era mala idea validar la violencia, porque trae consecuencias posteriores de una inestabilidad en nuestro país", dijo esta mañana en el canal TVN el ministro de Seguridad, Martín Arrau, la única autoridad que se refirió este domingo al aniversario del estallido.

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El estallido, que derivó en dos procesos constituyentes fallidos, combinó marchas multitudinarias a favor de un modelo económico más justo y mayores derechos sociales con episodios de violencia desmedida.

Pese a que la mayoría de las demandas siguen vigentes y el descontento ciudadano crece, en los últimos años la mirada sobre lo ocurrido hace siete años se ha vuelto más crítica: según la encuesta Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo (UDD) publicada este sábado, el 64 % de los consultados considera que fue un hecho negativo para el país, siete puntos más que en 2024.

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La encuesta Criteria, por su parte, reveló este domingo que el 68 % cree que las demandas que originaron el estallido social siguen sin resolverse. EFE