El chileno Gonzalo Tapia impulsa al Columbus Crew antes de la final de copa

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Chicago (EE.UU.), 18 oct (EFE).- El chileno Gonzalo Tapia impulsó este domingo con un gol y una asistencia la victoria por 2-0 del Columbus Crew en el derbi de Ohio contra el Cincinnati, a tres días de la final de la Copa de Estados Unidos que disputará contra el Saint Louis City.

Gonzalo Tapia rompió la igualdad en el minuto 22 tras una asistencia del español Brais Méndez y entregó, a los nueve minutos de la reanudación, el pase al joven centrocampista Taha Habroune para el definitivo 2-0.

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El Crew sumó su cuarta victoria en los últimos cinco partidos y se colocó a un solo punto del Cincinnati, que ocupa la última plaza que da acceso a la postemporada.

Columbus disputará este miércoles la final de la Copa US Open contra el Saint Louis. EFE