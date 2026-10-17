Al menos tres muertos en nuevos ataques del Ejército de Israel en la ciudad de Gaza y Jan Yunis

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Al menos tres personas han muerto y decenas más han resultado heridas en varios ataques separados llevados a cabo desde última hora de este viernes por el Ejército de Israel en diferentes puntos de la Franja de Gaza, según ha informado la agencia oficial de noticias palestina WAFA, a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro del territorio.

En primera instancia, un bombardeo aéreo israelí dirigido contra un grupo de civiles en el barrio de Al Naser, ubicado en el oeste de la ciudad de Gaza, ha acabado con la vida de un palestino y ha causado lesiones a varias personas más, las cuales han sido evacuadas a centros sanitarios cercanos.

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Por otro lado, en la zona de Al Mawasi, situada al oeste de la localidad de Jan Yunis --en el sur del enclave--, varios disparos atribuidos a las fuerzas israelíes han provocado la muerte de una mujer palestina.

Ya a primera hora de la mañana de este sábado, al menos otro civil ha fallecido y varios más han resultado heridos en un ataque con un dron israelí perpetrado contra un grupo de residentes en el barrio de Al Tuffá, en el este de la ciudad de Gaza.

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El joven ha sido alcanzado por el ataque en las inmediaciones de la escuela Dar al Arqam, según ha informado la agencia Wafa citando a personal sanitario, que ha reportado asimismo de numerosos heridos.

La ofensiva se ha extendido a otras zonas del enclave. En el norte, la artillería israelí ha bombardeado varias áreas, mientras que las fuerzas militares han destruido viviendas en el este de la ciudad de Gaza mediante la detonación de un artefacto explosivo transportado por un vehículo no tripulado terrestre, sin que por el momento se hayan reportado muertos o heridos.

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En el centro del enclave, un palestino ha resultado herido por disparos al este del campamento de refugiados de Al Bureij. También se han registrado disparos de vehículos militares y la demolición de una vivienda cerca de la mezquita de Al Za'faran, al este de Al Maghazi.

En el sur, las fuerzas israelíes han intensificado los disparos y los bombardeos de artillería al sur de Jan Yunis y han abierto fuego contra tiendas de campaña de desplazados en las inmediaciones del cementerio austríaco, al oeste de la ciudad, y contra zonas orientales de la ciudad de Hamad.

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El Ejército de Israel no ha dado detalles sobre la identidad de los dos fallecidos, mientras las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, elevaron el jueves a más de 1.500 los palestinos muertos por ataques de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego, mientras que alrededor de 74.400 han muerto desde el inicio de la ofensiva lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.