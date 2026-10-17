Región ucraniana de Vínnitsa sufre uno de los ataques más masivos desde inicio de guerra

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Berlín, 17 oct (EFE).- La región de Vínnitsa, en el centro-oeste de Ucrania, sufrió este sábado uno de los ataques más masivos desde el inicio de la guerra rusa en febrero de 2022, denunció la jefa de la Administración Regional Militar, Natalia Zabolotna, en la red social Facebook.

Explicó que, durante las últimas 24 horas, las defensas antiaéreas derribaron 24 drones enemigos sobre la región.

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De acuerdo con Zabolotna, se han registrado daños en infraestructuras civiles y críticas, y al menos seis personas resultaron heridas.

Las instalaciones de infraestructura crítica funcionan con sistemas energéticos de reserva, añadió la gobernadora, que aseguró que los trabajadores del sector energético y los servicios municipales trabajan para restablecer el suministro eléctrico y de agua. EFE