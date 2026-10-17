Agencias

Región ucraniana de Vínnitsa sufre uno de los ataques más masivos desde inicio de guerra

Guardar

Berlín, 17 oct (EFE).- La región de Vínnitsa, en el centro-oeste de Ucrania, sufrió este sábado uno de los ataques más masivos desde el inicio de la guerra rusa en febrero de 2022, denunció la jefa de la Administración Regional Militar, Natalia Zabolotna, en la red social Facebook.

Explicó que, durante las últimas 24 horas, las defensas antiaéreas derribaron 24 drones enemigos sobre la región.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Zabolotna, se han registrado daños en infraestructuras civiles y críticas, y al menos seis personas resultaron heridas.

Las instalaciones de infraestructura crítica funcionan con sistemas energéticos de reserva, añadió la gobernadora, que aseguró que los trabajadores del sector energético y los servicios municipales trabajan para restablecer el suministro eléctrico y de agua. EFE

Últimas Noticias

Al menos tres muertos en nuevos ataques del Ejército de Israel en la ciudad de Gaza y Jan Yunis

Al menos tres muertos en nuevos ataques del Ejército de Israel en la ciudad de Gaza y Jan Yunis

Primer aniversario del robo del Louvre: grave crisis de imagen y las joyas sin aparecer

Infobae

Irak inicia reunión de Organización para Cooperación Islámica marcada por tensión regional

Infobae

El Padre Ángel, volcado con el Papa León XIV tras su diagnóstico de cáncer de pulmón: "Vamos a tener Papa para rato"

El Padre Ángel, volcado con el Papa León XIV tras su diagnóstico de cáncer de pulmón: "Vamos a tener Papa para rato"

Aitana disfruta de una noche entre amigas mientras su relación con Plex sigue viento en popa

Aitana disfruta de una noche entre amigas mientras su relación con Plex sigue viento en popa