Crimen y Justicia

Un nene de 5 años murió atropellado en Mendoza tras caerse de la caja de la camioneta de su padre

El hecho ocurrió dentro de una chacra mientras el padre del menor conducía marcha atrás. La Justicia investiga las circunstancias en las que se produjo la muerte

Hospital Perrupato en Mendoza
El menor fue trasladado al Hospital Perrupato, pero ya se encontraba sin vida
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Un nene de 5 años murió este viernes en el departamento de Junín, en la provincia de Mendoza, luego de caer de la caja de una camioneta y ser atropellado por su padre dentro de una chacra. El caso se encuentra bajo investigación judicial.

El hecho ocurrió cerca de las 18:38 horas en un predio ubicado en calle Martínez sin número y Sud Alto Verde, bajo jurisdicción de la Comisaría 19.ª. Tras un aviso al 911, los efectivos policiales se trasladaron al lugar. Para ese entonces, el menor ya había sido llevado en un vehículo particular al Hospital Perrupato.

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En el centro asistencial, el médico de guardia confirmó que el pequeño había muerto a causa de las lesiones que sufrió. Según las primeras averiguaciones, el nene viajaba en la caja de una Peugeot 504 que manejaba su padre, de 28 años, identificado con las iniciales A. P.

Por motivos que aún se investigan, el vehículo realizaba una maniobra de marcha atrás cuando el menor cayó al suelo y fue arrollado por el rodado. De acuerdo con la información obtenida por Los Andes, el ayudante fiscal de turno acudió a la escena y ordenó la intervención de Policía Científica, con el objetivo de establecer la mecánica precisa del accidente.

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Vista trasera de camioneta policial oscura. Placa con escudo y texto Mendoza Gobierno. Texto Policía en la compuerta. Emblema Chevrolet. Luces azules
El caso se encuentra bajo investigación, para determinar la mecánica del hecho(Policía de Mendoza)

Hace casi un año, otro nene de 2 años fue atropellado por su padre

En diciembre del año pasado, se registró un caso similar en una finca de Las Violetas, en el departamento mendocino de Lavalle. En esa ocasión, un nene de 2 años sufrió politraumatismos y una posible fractura de pelvis luego de ser embestido por la camioneta que manejaba su padre durante una maniobra de marcha atrás.

Tras el accidente, el menor fue trasladado primero a un hospital de la zona y, por la gravedad de su cuadro, derivado más tarde al Hospital Notti de Guaymallén.

El accidente ocurrió durante la tarde del 12 de diciembre, cerca de las 15:20 horas. En ese momento, el padre del menor, de 32 años, conducía una Ford F-100 dentro de la propiedad cuando inició una maniobra de reversa. De acuerdo con su declaración inicial, no advirtió que su hijo se encontraba detrás del vehículo y lo atropelló.

La situación fue informada a las autoridades desde el Hospital Domingo Sícoli, donde el chico recibió la primera asistencia médica. Los profesionales determinaron que necesitaba atención de mayor complejidad y dispusieron su derivación al Hospital Notti, uno de los centros de referencia pediátrica de la provincia. El pequeño fue trasladado junto a su madre.

Tras ser atropellado por su padre, el menor fue derivado al Hospital Notti por la complejidad de su caso
Tras ser atropellado por su padre, el menor fue derivado al Hospital Notti por la complejidad de su caso

El diagnóstico inicial dio cuenta de la complejidad de las heridas, aunque no se difundieron precisiones sobre su evolución posterior. La derivación al Hospital Notti quedó vinculada a la necesidad de continuar con estudios, atención especializada y seguimiento médico.

En paralelo, el personal de la Comisaría 17.ª y efectivos de Policía Vial trabajaron en torno al episodio. Los agentes realizaron un test de alcoholemia al conductor de la camioneta, cuyo resultado fue negativo. Esa prueba forma parte de las medidas dispuestas en las primeras horas posteriores al accidente, junto con las actuaciones para reconstruir lo ocurrido.

De la misma manera, la Ford F-100 fue trasladada y quedó en el Hospital Sícoli para que se realizaran los peritajes correspondientes. La Oficina Fiscal Las Heras-Lavalle ordenó además la intervención de Policía Científica y un dosaje al padre del niño.

El episodio de Lavalle se había dado a conocer pocos días después de otro accidente fatal ocurrido en Guaymallén. En la localidad de Los Corralitos, una bebé de 1 año murió luego de ser atropellada por una camioneta que conducía un repartidor de soda.

Según las actuaciones de ese caso, el conductor, identificado como Jonathan B., de 31 años, había terminado una entrega en la vivienda de la familia y se disponía a retirarse. Al retroceder, no advirtió la presencia de la niña.

La menor fue llevada por su madre al Micro Hospital de Puente de Hierro, donde los médicos confirmaron su muerte. A raíz de esto, la Fiscalía ordenó la detención del conductor y el traslado a sede judicial. Asimismo, la Oficina Fiscal de Guaymallén quedó a cargo de las actuaciones para esclarecer el hecho.

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