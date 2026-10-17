15/10/2026 Aitana disfruta de una noche entre amigas mientras su relación con Plex sigue viento en popa. Aitana atraviesa una etapa especialmente dulce tanto en el terreno profesional como en el personal. Mientras continúa cosechando éxitos con su música y prepara la próxima etapa internacional de su Cuarto Azul World Tour, la artista ha aprovechado unos días en Barcelona para disfrutar de uno de los acontecimientos musicales más destacados de estos días: la despedida de Oques Grasses. Una noche de música en directo y complicidad con sus seres queridos en la que no se ha visto acompañada por su pareja, Plex. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Guardar

MADRID (CHANCE)

Aitana atraviesa una etapa especialmente dulce tanto en el terreno profesional como en el personal. Mientras continúa cosechando éxitos con su música y prepara la próxima etapa internacional de su Cuarto Azul World Tour, la artista ha aprovechado unos días en Barcelona para disfrutar de uno de los acontecimientos musicales más destacados de estos días: la despedida de Oques Grasses. Una noche de música en directo y complicidad con sus seres queridos en la que no se ha visto acompañada por su pareja, Plex.

PUBLICIDAD

La cantante aisitió a uno de los conciertos celebrados en el Estadi Olímpic Lluís Companys junto a su madre, Belén Morales, y varias amigas, con quienes ha disfrutado de la actuación de la banda catalana. A su llegada, la catalana llamó la atención con una original chaqueta vintage de patchwork en tonos tierra, con cuello y puños de pelo, y no ha podido ocultar el frío que hacía al cruzarse de brazos y exclamar: "¡Qué frío!".

Aunque en esta ocasión Aitana ha disfrutado de la música en compañía de sus amigas y de su madre, su relación con Plex continúa dando muestras públicas de complicidad. El pasado 20 de septiembre, coincidiendo con el 24 cumpleaños del creador de contenido, la artista le dedicó una emotiva felicitación en Instagram en la que repasó los comienzos de su historia de amor y compartió numerosas fotografías inéditas de ambos. "Mi mejor amigo, mi compañero de vida, mi persona. Te amo, Daniel. Te amo muchísimo y me encanta poder decírtelo cada día, demostrártelo y gritarlo a los cuatro vientos", escribió, dejando patente el buen momento que atraviesa la pareja.

PUBLICIDAD

Una noche de ocio en Barcelona que coincidió con el regreso de Sebastián Yatra a España. El cantante colombiano actuó el sábado 10 de octubre en la Plaza de España de Madrid, dentro de la programación de las fiestas de la Hispanidad, con un concierto gratuito ante sus seguidores. Su presencia en nuestro país ha coincidido así con estos días de descanso de Aitana antes de retomar sus compromisos profesionales al otro lado del Atlántico, aunque no hay indicios de que ambos hayan coincidido durante estas jornadas.