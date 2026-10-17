Defensas antiaéreas derriban 610 drones ucranianos sobre quince regiones rusas y Crimea

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Moscú, 17 oct (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la noche 610 drones ucranianos sobre quince regiones rusas y la anexionada península ucraniana de Crimea, según informó este sábado el Ministerio de Defensa de Rusia.

Los aparatos no tripulados atacaron objetivos en la región de Moscú, Leningrado, las fronterizas Kursk, Bélgorod y Briansk, y las sureñas Krasnodar y Rostov, entre otras, señala el parte de guerra matutino. También fueron abatidos drones de ala fija en el distrito autónomo de Janti-Mansi, al este de los Urales.

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El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, estimó en 144 los drones abatidos cuando se dirigían a la capital rusa, lo que obligó a cerrar de nuevo los cuatro principales aeropuertos de la urbe de 13 millones de habitantes.

Lo mismo ocurrió con otros aeropuertos en la parte europea del país, al igual que en la jornada del viernes, según informó la agencia federal de transporte aéreo, Rosaviatsia.

Ambos bandos se han enzarzado en una nueva escalada después de que Rusia ignorara la tregua energética anunciada por el presidente de EE.UU., Donald Trump, que Kiev respetó durante varios días.

Según los medios, mientras Rusia quiere dejar sin luz y calefacción de cara al invierno a las principales ciudades ucranianas -Kiev, Járkov y Odesa-, Ucrania ha apostado por intentar paralizar el tráfico aéreo en el país vecino. EFE