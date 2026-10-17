El Padre Ángel, volcado con el Papa León XIV tras su diagnóstico de cáncer de pulmón: "Vamos a tener Papa para rato"

El padre Ángel hablando con la prensa en la parroquia de San Antón de Madrid EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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El Padre Ángel ha querido mostrar todo su apoyo al Papa León XIV tras conocerse su diagnóstico de cáncer de pulmón, rindiéndole un emotivo homenaje en la parroquia de San Antón, en Madrid, donde numerosos fieles y personas sin hogar se han reunido para rezar por su recuperación. El sacerdote ha reconocido el impacto que le produjo la noticia y ha destacado el cariño que despierta el Pontífice: "Nos hemos quedado casi todos un poco fríos, un poco sobresaltados", ha confesado, convencido de que la Iglesia necesita que continúe al frente durante mucho tiempo.

El fundador de Mensajeros de la Paz también se ha pronunciado sobre cómo cree que León XIV está afrontando este delicado momento personal, apelando a la fe y a la fortaleza para sobrellevar la enfermedad: "Al principio te da un poco de miedo, después te da también mucha serenidad y mucha valentía, y uno se pone en manos de Dios", ha asegurado. Además, ha destacado la cercanía del Santo Padre con los más vulnerables, una de las cualidades que más admira de él: "Es el Papa que habla de los excluidos, el Papa que habla también de que si no se ama a la gente no se puede amar a Dios".

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Ante las noticias sobre su evolución tras su intervención médica, el Padre Ángel ha querido transmitir un mensaje de esperanza, recordando los avances de la medicina y su confianza en que pueda superar esta situación: "Con este también nos da la misma tristeza, pero también la misma fe y esperanza de que esto pasa", ha explicado, antes de mostrarse rotundo sobre el futuro del Papa: "No hay miedo, vamos a tener Papa para rato". Asimismo, ha reconocido que le gustaría poder visitarle y acompañarle personalmente en estos momentos.

Por último, ha reflexionado sobre la importancia de que el León XIV cuide su salud y pueda descansar si lo necesita, señalando que la Iglesia cuenta con mecanismos para continuar su labor ante posibles dificultades: "A los Papas les tenemos que cuidar, les tenemos que respetar, pero también cuidar", ha reivindicado. A la hora de definirle ha destacado su capacidad para conectar con las personas y hacerlas sentir acogidas: "Un Papa que llega a la gente, un Papa que además habla español y eso da mucho, pero sobre todo un Papa que cuando estás con él te sientes muy acogido". Unas palabras con las que el padre Ángel ha vuelto a dejar claro el cariño y la esperanza que deposita en el Pontífice.

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