Fotógrafa de EE.UU. brutalmente atacada por colonos tiene vértebras y una costilla rotas

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Jerusalén, 17 oct (EFE).- La veterana fotógrafa del Washington Post Heidi Levine tiene cuatro vértebras rotas y una costilla fracturada, tras ser ayer brutalmente agredida por colonos israelíes mientras cubría la recogida palestina de la aceituna en Abu Falah (Cisjordania), según informó su periódico.

"Levine, una veterana fotoperiodista que ha cubierto conflictos en Ucrania y en todo Oriente Medio, recibió atención médica en hospitales de Ramala e Israel por cuatro vértebras fracturadas, una costilla rota y laceraciones por todo el cuerpo", detalló hoy el Washington Post, mientras una fuente cercana aseguró a EFE que Levine será operada esta mañana en el Hospital Beilinson.

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El viernes, mientras Levine cubría junto a otros periodistas y activistas la cosecha de aceitunas en la aldea palestina de Abu Falah, cerca de Ramala, unos 50 colonos -la mayoría jóvenes, de negro y enmascarados- comenzaron a lanzar piedras con hondas y a atacar con bates a los presentes.

Ella cayó al suelo y fue agredida una y otra vez durante unos diez minutos, amortiguando los golpes gracias a su chaleco antibalas y su casco de 'Prensa', según relató la fotógrafa tras el asalto desde una cama de hospital en Ramala.

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Los colonos le robaron sus cámaras, pasaporte, teléfono y cartera, según dijo ella y denunció también en un comunicado la Asociación de la Prensa Extranjera (FPA) en Israel y Palestina, que urgió al primer ministro, Benjamín Netanyahu, a dejar de ignorar la violencia colona y actuar para mitigarla.

Los soldados israelíes lanzaron después gas lacrimógeno contra los palestinos, y uno de ellos disparó a un palestino en la pierna, según el relato de dos activistas y un paramédico de la Media Luna Roja Palestina. El Ejército confirmó haber disparado "hacia un sospechoso que corría hacia ellos portando un objeto punzante". Según vídeos del momento, el "objeto punzante" es un peine aceitunero.

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Ya el pasado 6 de octubre, colonos israelíes armados golpearon al fotógrafo de la agencia francesa AFP, Jaafar Ashtiyeh de 58 años, mientras cubría la violencia ejercida por colonos contra agricultores palestinos en Aqraba, Cisjordania ocupada. Ashtiyeh sufrió contusiones en la cabeza y el torso, por lo que fue trasladado en ambulancia a un hospital, según informaron testigos, su familia y otros periodistas.

La violencia e intimidación de los colonos es diaria en Cisjordania ocupada -donde se han multiplicado los asentamientos en los últimos años- y los ataques se están incrementado durante la temporada de cosecha de aceituna, convirtiéndola ya en una de las más violentas con al menos dos palestinos muertos desde octubre.

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En lo que va de año, cerca de 200 ataques de colonos relacionados con la cosecha de aceitunas han provocado víctimas o daños materiales; cifra que ya supera los 185 incidentes registrados durante toda la temporada de 2025, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA). EFE