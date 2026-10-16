Vente Venezuela exigirá en un acto la liberación de los presos políticos y el regreso de M. Corina Machado

16/10/2026 Exigirá En Un Acto La Liberación De Los Presos Políticos Y El Regreso De M. Corina Machado. El partido político Vente Venzuela ha organizado en Zaragoza este sábado 17 de octubre, el acto 'SET THE DATE', en el que exigirá la liberación de todos los presos políticos, el regreso al país caribeño de la líder de esta formación política, María Corina Machado y de los exiliados; además de la convocatoria de elecciones. SOCIEDAD VENTE VENEZUELA

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El partido político Vente Venzuela ha organizado en Zaragoza este sábado 17 de octubre, el acto 'SET THE DATE', en el que exigirá la liberación de todos los presos políticos, el regreso al país caribeño de la líder de esta formación política, María Corina Machado y de los exiliados; además de la convocatoria de elecciones.

El acto reivindicativo se ha programado para este sábado a las 17.00 horas, en el puente de Piedra, a la altura del Balcón de San Lázaro, en el paseo de la Ribera 1.

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Precisamente, este año Venezuela es el país invitado de las fiestas del Pilar de Zaragoza, una decisión que la alcaldesa, Natalia Chueca, dio a conocer el pasado mes de septiembre en un encuentro con la encuentro con la comunidad venezolana.

Con esta distinción, Venezuela se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de estas fiestas del Pilar. El momento central de su participación ha sido durante la ofrenda de flores del 12 de octubre, cuando la bandera floral venezolana ha ocupado un espacio destacado en el manto de la Virgen del Pilar, que todavía se puede visitar.

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La capital aragonesa rinde así homenaje al pueblo venezolano, a su riqueza cultural y a la resiliencia demostrada ante las dificultades que ha atravesado durante los últimos años y, especialmente, tras los terremotos de junio que han golpeado al país caribeño.

Este vínculo ha quedado igualmente reflejado el pasado mes de mayo con la entrega del Premio Estrella de Europa 2026 del Ayuntamiento de Zaragoza al político y abogado venezolano, además de exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma. La distinción reconoce su compromiso con los valores democráticos, la defensa del Estado de derecho y su trayectoria en favor de los derechos humanos y las libertades públicas.

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La designación de Venezuela también es una muestra de cercanía hacia las miles de personas venezolanas que han establecido su hogar en Zaragoza y que contribuyen diariamente al desarrollo social, cultural y económico de la ciudad.

Según la última publicación municipal 'Cifras de Zaragoza', elaborada con los datos del padrón correspondientes al 1 de enero de 2025, en la ciudad residían 6.032 personas de nacionalidad venezolana, frente a las 4.876 registradas un año antes.

La población venezolana empadronada ha aumentado, por tanto, en 1.156 personas durante ese periodo, lo que representa un crecimiento cercano al 24%. Venezuela ocupa actualmente el quinto puesto entre las nacionalidades extranjeras con mayor presencia en Zaragoza, reflejo de una comunidad cada vez más numerosa, arraigada y activa en la vida de la ciudad.

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