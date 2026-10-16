El superávit fiscal primario de Argentina crece el 105 % interanual en septiembre

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Buenos Aires, 16 oct (EFE).- Argentina registró en septiembre pasado un superávit fiscal primario de 1,4 billones de pesos (unos 933 millones de dólares), un 105 % más que en igual mes de 2025, informaron este viernes fuentes oficiales.

Este resultado supuso, sin embargo, una caída respecto del superávit primario por 1,9 billones de pesos registrado en agosto pasado.

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Según informó el Ministerio de Economía argentino, en septiembre hubo un superávit financiero de 977.173 millones de pesos, desde un saldo positivo por 309.623 millones de pesos en el noveno mes de 2025.

El resultado financiero implicó además una mejora desde el saldo positivo de 635.529 millones de pesos de agosto último.

En septiembre, los ingresos totales registraron un incremento interanual del 36,5 %, por encima del alza de la inflación del 33,4 % interanual en el noveno mes del año.

Por su parte, los gastos primarios del sector público nacional registraron un crecimiento del 32,2 % con respecto a septiembre de 2025.

En los primeros nueve meses del año, Argentina acumuló un superávit fiscal primario de 13,7 billones de pesos, un 17,2 % más que en igual periodo de 2025.

En tanto, el resultado financiero acumuló a septiembre un saldo positivo de 3,3 billones de pesos, un 8,6 % menos que en igual lapso del año anterior.

El superávit financiero logrado en los primeros nueve meses del año equivale al 0,3 % del producto interior bruto (PIB), mientras que el resultado primario equivale al 1,2 % del PIB.

En 2025, el sector público de Argentina acumuló un superávit primario de 11,7 billones de pesos, equivalente al 1,4 % del PIB, desde un superávit en 2024 equivalente al 1,8 % del PIB.

El resultado financiero acumulado en 2025 fue positivo en 1,4 billones de pesos, equivalente al 0,2 % del PIB, desde un superávit del 0,3 % del PIB en 2024.

De acuerdo con el proyecto de Presupuesto 2027 elaborado por el Gobierno de Javier Milei, Argentina espera cerrar tanto 2026 como 2027 con un superávit primario equivalente al 1,5 % del PIB y un saldo financiero positivo equivalente al 0,2 % del PIB. EFE

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