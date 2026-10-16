Dimite la vocera socialista española por polémica sobre empresa inmobiliaria de su pareja

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Madrid, 16 oct (EFE).- La vocera del Partido Socialista español (PSOE), Montse Mínguez, anunció este viernes la dimisión de su cargo y la renuncia a ser candidata a diputada en las elecciones generales del 29 de noviembre, tras una polémica en torno a los negocios inmobiliarios de su pareja.

Mínguez escribió en X que da "un paso atrás" y lo hace "con la conciencia tranquila, la cabeza alta y la fidelidad intacta" a sus "principios", convencida de que es lo mejor para el "proyecto colectivo" socialista, al que dedicó sus esfuerzos y sus mejores energías, dijo.

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Fuentes del PSOE confirmaron que la renuncia es tanto al cargo de portavoz como a su puesto en la dirección ejecutiva del partido y también a su candidatura electoral, tras publicar el diario digital Artículo14 hace unos días que su pareja posee "decenas" de casas en alquiler de las que ha "desahuciado" a inquilinos.

Otro medio, El Español, publicó después que Mínguez "aprobó" cuando era edil de la ciudad de Lérida un cambio urbanístico que permitió a su pareja "enriquecerse" con viviendas de lujo.

La dimisión llega en pleno debate social y político sobre la crisis de la vivienda en España, con precios desorbitados de venta y alquiler de casas.

El propio líder socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el resto de la izquierda han centrado la precampaña electoral en este asunto, de gran impacto social y mediático tras el desahucio de una anciana de 87 años en Madrid, que falleció luego en un hospital.

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En un debate parlamentario reciente sobre decretos gubernamentales para paliar los precios de la vivienda, Mínguez instó a la oposición de conservadores y extrema derecha a que eligiera entre las familias o los especuladores que se aprovechan del encarecimiento de la vivienda. EFE