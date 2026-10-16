Agencias

Kenia confirma el tercer caso de ébola tras dar positivo otro familiar del primer contagio

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Nairobi, 16 oct (EFE).- El Ministerio de Salud de Kenia confirmó este viernes un tercer caso de ébola tras dar positivo una mujer de 65 años que es un contacto primario y familiar cercano del primer contagiado detectado en el país e importado de la República Democrática del Congo (RDC), nación que sufre el segundo peor brote de la enfermedad de la historia.

“Ha permanecido en cuarentena desde el 6 de octubre de 2026 y, una vez que presentó fiebre, dolor de garganta y malestar general, fue aislada y se le tomaron muestras para su análisis. Dio positivo por ébola”, indicó la cartera sanitaria en un comunicado.

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“El hecho de estar en cuarentena significa que el resto de su familia y el público en general están protegidos de la exposición al virus, reduciendo así las posibilidades de transmisión comunitaria”, añadió el Ministerio. EFE

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