Temas de EFE Internacional del viernes, 16 de octubre de 2026 (12:00 GMT)

Guardar

DESTACADOS

PAPA SALUD

PUBLICIDAD

Roma - El papa León XIV prosigue su recuperación postoperatoria tras la extirpación de un adenocarcinoma pulmonar en el Hospital Gemelli de Roma, desde donde ha reanudado parte de su actividad laboral

(Texto) (Foto) (Vídeo)

BRASIL ELECCIONES

Río de Janeiro - El candidato opositor Flávio Bolsonaro concede una entrevista a la TV Globo, la de mayor audiencia en el país, de cara a la segunda vuelta de las elecciones.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

- Nova Pádua, en el sur de Brasil, es el municipio que más votó a Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, un resultado que sus habitantes achacan a la cultura local pero que también se explica por su prosperidad económica y por prejuicios sobre la izquierda. Por Jon Martín Cullell (Foto)(Vídeo)

PUBLICIDAD

- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, celebra un mitin en la ciudad de Juiz de Fora, ubicada en Minas Gerais, segundo colegio electoral del país y considerado clave para ganar las elecciones.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

BOLIVIA CHILE

La Paz.- El presidente de Chile, José Antonio Kast, realiza una visita oficial a Bolivia, que supone un hito en la compleja relación bilateral entre ambos países que ha estado marcada sobre todo por la centenaria reclamación marítima boliviana.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

UE CUMBRE

Bruselas - Los líderes de la Unión Europea (UE) mantienen la segunda y última jornada de una cumbre donde se abordan el endurecimiento de la política migratoria, la crisis de Ceuta, la respuesta a los ataques híbridos y el mantenimiento del apoyo a Ucrania, con la presencia como invitado del mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, recibido entre aplausos.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

INDIA PROTESTAS

Nueva Delhi - El movimiento juvenil indio de las "Cucarachas" ha convocado para este viernes una nueva protesta contra el jefe de la Comisión Electoral en una de las zonas más vigiladas de Nueva Delhi, después de que la Policía haya acudido al domicilio de Abhijeet Dipke, fundador del movimiento juvenil.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CHUCHO VALDÉS | Nueva York - El pianista cubano Chucho Valdés celebrará sus 85 años con dos conciertos en Nueva York junto a destacados músicos del jazz estadounidense, en los que repasará una trayectoria marcada por el diálogo entre el jazz y las raíces afrocubanas, según avanzó en una entrevista telefónica con EFE.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto)

ADEMÁS

EEUU ELECCIONES | Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da un mitin en Georgia, un estado bisagra donde el senador demócrata Jon Ossoff, el más joven en ejercicio, aventaja en las encuestas al republicano Mike Collins en la carrera por conservar su escaño en el Senado. (Texto)

PUBLICIDAD

EUROPA PROTESTAS | Tirana - La capital de Albania vive este viernes una tensa calma tras tres días de violentas protestas estudiantiles contra el Gobierno del socialista Edi Rama, mientras las movilizaciones se extienden a otras ciudades del país, donde se han registrado ya nuevos enfrentamientos con la policía. Por Antonio Sánchez Solís (enviado especial) (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Los activistas por el derecho a la vivienda en la ciudad portuguesa de Oporto anunciaron su regreso a las calles este viernes por la tarde tras suspender durante la madrugada su permanencia en la plaza Dom João I por temor a la presencia de presuntos infiltrados de extrema derecha armados. Por Carlota Ciudad (enviada especial) (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PUBLICIDAD

MÉXICO CINE | Ciudad de México - El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), el mayor de México, celebra su vigesimocuarta edición con una gala inaugural en la que se presenta la película ‘Campeón gabacho’, del mexicano Jonás Cuarón, con la presencia del director y de su padre, el reconocido cineasta Alfonso Cuarón. (Texto) (Foto) (Vídeo)

NUESTROS TEMAS

ESPAÑA ELECCIONES | Buenos Aires - Argentinos nacionalizados españoles por la Ley de Memoria Democrática, conocida como 'Ley de Nietos', dicen que la medida cautelar del Tribunal Supremo español les han dejado en una situación de "inseguridad jurídica" porque es imposible presentar la documentación en un plazo de cinco días y eso les impide votar en las elecciones del 29 de noviembre. (Texto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

COLOMBIA CONFLICTO | Bogotá.- La granja Tíbares, en el sur de Bogotá, es uno de los “casos de éxito” del Acuerdo de Paz de 2016: allí construyen excombatientes y víctimas un proyecto común de reinserción en la sociedad, una iniciativa sumida ahora en la incertidumbre ante la posibilidad de recortes presupuestarios a los programas que les están ayudando a iniciar una vida lejos de la violencia. (Texto) (Foto) (Video)

EEUU CUBA | Washington - Cuba no aprecia avances hacia un diálogo serio con la Administración de Donald Trump, y denuncia que las restricciones estadounidenses al suministro de petróleo suponen un "castigo colectivo" para el pueblo cubano, explica en una entrevista con EFE la segunda jefe de misión de la Embajada de Cuba en Washington, Tanieris Diéguez. (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

América

12:00 GMT.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central brasileño divulga la variación en agosto del Índice de Actividad Económica (IBC-Br), el indicador que usa para proyectar el resultado del PIB. (Texto)

12:00 GMT.- Juiz de Fora.- BRASIL ELECCIONES.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, celebra un mitin en la ciudad de Juiz de Fora, ubicada en Minas Gerais, segundo colegio electoral del país y considerado clave para ganar las elecciones. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00 GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO VIOLENCIA.- Médicos Sin Fronteras (MSF) presenta en México la campaña 'El trauma habla a través del cuerpo', una iniciativa multimedia que busca visibilizar las consecuencias de la violencia extrema y la necesidad de garantizar atención a quienes sobreviven a ella. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:30 GMT.- Washington.- EEUU R.DOMINICANA.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reúne con su homólogo de República Dominicana, Ito Bisonó.

19:00 GMT.- Washington.- EEUU ELECCIONES.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da un mitin en Georgia, un estado bisagra donde el senador demócrata Jon Ossoff, el más joven en ejercicio, aventaja en las encuestas al republicano Mike Collins en la carrera por conservar su escaño en el Senado. (Texto)

00:30 GMT. (17 octubre).- Bogotá.- COLOMBIA MÚSICA.- La cantante española Aitana inicia en Bogotá la rama sudamericana de su gira Cuarto Azul y se reencuentra con el público colombiano tras el éxito de Superestrella.

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ TERREMOTO.- Se cumple una semana del terremoto de magnitud 7,7 que golpeó Panamá, causando un muerto, cerca de una treintena de heridos y miles de damnificados y estructuras dañadas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Río de Janeiro.- BRASIL ELECCIONES.- El candidato opositor Flávio Bolsonaro concede una entrevista a la TV Globo, la de mayor audiencia en el país, de cara a la segunda vuelta de las elecciones. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Brasilia.- BRASIL TRABAJO.- El presidente del Congreso brasileño, Davi Alcolumbre, promulga este jueves la enmienda constitucional que reduce la jornada laboral de 44 a 40 horas y los días de trabajo de seis a cinco, en una ceremonia con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, impulsor de la idea.

Brasilia.- BRASIL AMAZONÍA.- El Gobierno brasileño divulga los datos medidos con imágenes de satélite sobre la reducción de la deforestación en la Amazonía, la mayor selva tropical del mundo.

Buenos Aires.- LIAM PAYNE.- Se cumplen dos años de la muerte del cantante inglés Liam Payne en un hotel de Buenos Aires. (Texto)

Nueva York.- FOTOGRAFÍA ANIVERSARIO.- Fujifilm inaugura este viernes en el Lower East Side de Nueva York FUJIKINA 2026, un festival dedicado a celebrar los 200 años de la fotografía con exposiciones, charlas, talleres y recorridos fotográficos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA CHILE.- El presidente de Chile, José Antonio Kast, realiza una visita oficial a Bolivia para abordar temas de la agenda bilateral con su homólogo boliviano, Rodrigo Paz. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY CÁRCELES.- Uruguay presenta los resultados del segundo censo nacional de personas privadas de libertad.

Morelia (México).- MÉXICO CINE.- El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) celebra su vigesimocuarta edición con una gala inaugural en la que se presenta la película ‘Campeón gabacho’, del mexicano Jonás Cuarón, con la presencia del director y de su padre, el reconocido cineasta Alfonso Cuarón. (Foto) (Vídeo)

Europa

12:30 GMT.- Berlín.- ALEMANIA PORTUGAL.- El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, recibe a su homólogo portugués, Paulo Rangel, y comparece con él ante la prensa. (Texto) (Foto)

17:30 GMT.- Londres.- R.UNIDO ESPAÑA.- El escritor David Uclés, una de las revelaciones de los últimos años, participa en una charla sobre literatura española contemporánea.

17:45 GMT.- Lyon.- FRANCIA CINE.- Entrega del premio Lumière a los cineastas estadounidenses Joel y Ethan Coen, en el marco del Festival Lumière. Los hermanos, autores de películas como Fargo, El gran Lebowski y No es país para viejos, recibirán este galardón que distingue cada año a grandes figuras del cine mundial. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ereván.- COP17 BIODIVERSIDAD.- Armenia acoge la cumbre de líderes de la Conferencia de las Partes sobre la biodiversidad COP17. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Zagreb.- CROACIA CHINA.- El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, visita Croacia y se reúne con su homólogo croata, Gordan Grlic Radman, para tratar los vínculos bilaterales, especialmente la cooperación económica y comercial, así como cuestiones actuales de política exterior e internacional.

Ginebra.- TRANSNACIONALES D.HUMANOS.- Concluye una semana de intensas negociaciones en Naciones Unidas para avanzar en una convención que permita que las empresas transnacionales asuman responsabilidades por violaciones de derechos humanos. (Texto) (Vídeo)

Aberdeen.- R.UNIDO PARTIDOS.- El Partido Nacionalista Escocés (SNP) celebra su 92 congreso anual en Aberdeen.

Praga.- REPÚBLICA CHECA ELECCIONES.- Segunda vuelta de las elecciones al Senado de la República Checa, en la que se decidirán las representaciones de 22 circunscripciones. (Texto)

Bruselas.- UE CUMBRE.- Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

Londres.- R.UNIDO ESPIONAJE.- Un miembro en activo de la Marina británica -Royal Navy- comparece ante el tribunal penal de Old Bailey (Londres) acusado de espionaje tras intentar supuestamente pasar información reservada a un país extranjero, que el periódico 'The Times' ha identificado como Rusia. (Texto)

Asia

11:30 GMT.- Nueva Delhi.- INDIA PROTESTAS.- El movimiento juvenil indio Cockroach Janta Party (CJP), conocido popularmente como las "Cucarachas", sale a las calles de Nueva Delhi para protestar por el reciente encarcelamiento de dos de sus principales líderes y exigir la dimisión del jefe de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245