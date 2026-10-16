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Zelenski confirma que Starlink empieza a recuperar su velocidad en Ucrania tras las restricciones de EEUU

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha confirmado este viernes que el servicio de Internet por satélite Starlink está comenzando a recuperar su velocidad en Ucrania después de las restricciones impuestas por Estados Unidos, aunque ha precisado que todavía no se han restablecido por completo las capacidades anteriores, cuya limitación ha dificultado la interceptación de drones rusos y algunas operaciones militares ucranianas.

"¿Se han restablecido los límites de velocidad anteriores? No. ¿Se están recuperando ahora? Sí", ha afirmado el mandatario ucraniano durante una rueda de prensa en Bruselas tras participar en la segunda jornada del Consejo Europeo, en la que ha explicado que su Ministerio de Defensa mantiene contactos diarios sobre esta cuestión y que sus socios le han trasladado señales de la Casa Blanca sobre la recuperación del servicio.

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Zelenski ha aclarado que Starlink nunca llegó a desconectarse completamente en Ucrania, sino que se redujeron sus límites de velocidad, lo que impidió utilizar determinados drones interceptores de alta velocidad para derribar los aparatos rusos kamikaze 'Shahed' de propulsión a reacción, capaces de superar los 400 kilómetros por hora.

"Fue una sorpresa muy peligrosa y desagradable. Usábamos Starlink para interceptar los 'Shahed' de propulsión a reacción que atacan nuestra infraestructura civil y matan a nuestras familias. Usábamos interceptores especiales de alta velocidad, drones interceptores que funcionan gracias a Starlink", ha relatado.

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También ha explicado que las limitaciones han afectado a los ataques ucranianos de alcance medio contra objetivos militares y a las operaciones logísticas para suministrar alimentos y agua a las tropas desplegadas en posiciones expuestas a los drones enemigos. "Eso es lo que está pasando: te privan de capacidades logísticas y de capacidades para proteger a la población civil", ha denunciado.

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