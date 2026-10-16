Feijóo pide una respuesta "firme" de España porque los "desafíos" de Marruecos superan "con creces lo admisible"

16/10/2026 El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Toledo. POLITICA ESPAÑA EUROPA CASTILLA-LA MANCHA JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

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El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado que España debe tener una respuesta "serena y firme" hacia Marruecos porque las acciones del país vecino superan "con creces lo admisible". A su entender, "los continuos desafíos a la soberanía nacional no pueden ocultarse" ni tratarse como "con silencio" o "resignación".

Así se ha pronunciado Feijóo este viernes en Toledo después de que el diario ABC haya publicado que una patrullera marroquí invadió aguas de Ceuta tras la visita de los reyes Felipe VI y Letizia y que permaneció allí durante siete horas hasta que se envió a una patrullera de la Guardia Civil.

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Sin embargo, Moncloa y el PSOE han negado nuevas maniobras de buques de Marruecos en aguas españolas. También la Guardia Civil ha señalado en un comunicado que no tiene "constancia" de que ese hecho se haya producido.

"LOS DESAFÍOS A LA SOBERANÍA NACIONAL NO PUEDEN OCULTARSE"

El presidente del PP ha manifestado que entre países vecinos "tiene que haber una absoluta colaboración, una buena relación de vecindad" pero "cuando un estado no cumple" con dichos parámetros, tiene que existir esa respuesta "firme y serena" por parte de España.

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Por ello, ha criticado la actitud que ha tenido el Gobierno central en torno a la crisis de Ceuta, señalando que "los desafíos a la soberanía nacional no pueden ocultarse ni pueden tratarse como episodios menores, ni con silencio ni con resignación".

"Una nación que aspira a ser respetada debe empezar haciéndose respetar", ha aseverado, incidiendo en que quiere "dirigir una gran nación que no va a buscar confrontación con nadie pero que tampoco acepta que se cuestione ni la integridad ni la dignidad de los españoles".

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"ESPAÑA NO TIENE AMO"

Feijóo ha subrayado que lo que Marruecos ha dicho y hecho en los últimos meses supera "con creces lo admisible" y ha incidido en que no va a aceptar que se cuestione ni la integridad de España ni la dignidad de los españoles. "España no tiene amo", ha enfatizado.

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A primera hora de este jueves, al conocer las nuevas informaciones sobre una patrullera marroquí en aguas españolas, Feijóo ha reclamado a Pedro Sánchez que despliegue a la Armada en Ceuta, convoque a la embajadora de Marruecos y llame al embajador español en Rabat.

Además, el jefe de la oposición ha exigido al Gobierno que informe "inmediatamente a los españoles de qué está pasando". "España no se vende. España se defiende", ha recalcado en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

TELLADO PREGUNTA POR QUÉ SÁNCHEZ ESTÁ "PARALIZADO" ANTE RABAT

El secretario general del PP, Miguel Tellado, también se ha hecho eco de la información publicada por ABC para asegurar que Sánchez tiene que explicar "urgentemente" en el Congreso qué está pasando y por qué está "paralizado" ante Marruecos.

"Estas dos nuevas incursiones de barcos marroquíes, ¿qué son? ¿Hechos puntuales, como dijo la portavoz de Sánchez? ¿Patrullajes ordinarios, según el delegado del Gobierno? ¿O afecta a la seguridad nacional, como dijo Bolaños?", ha interpelado Tellado en 'X'.

También ha pedido explicaciones la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz. "Queremos saber cuántas veces han entrado. Queremos saber qué se ha hecho. Y queremos saberlo ya", ha dicho, para recordar que Sánchez ha repetido que es no tiene "amo". "Vaya que sí tenía, y qué amo", ha enfatizado en la misma red social.

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