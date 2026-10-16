El FMI recomienda a España aumentar la oferta para abordar la crisis del precio de la vivienda

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Aumentar la oferta de casas es "clave" para abordar la crisis de asequibilidad de la vivienda en España, donde el ritmo de construcción no está siendo suficiente para hacer frente al incremento de la población activa en el país, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En rueda de prensa, el director del Departamento Europeo del FMI, Mateusz Szczurek, ha señalado que, en lo que respecta al problema de los precios de la vivienda en España, "la solución es sencilla en principio: aumentar la oferta".

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En este sentido, si bien el economista polaco ha subrayado que esto requiere de un conjunto de medidas, incluyendo permisos de construcción y más inversiones, "una mayor oferta es clave para garantizar que la vivienda sea más asequible en España".

Sobre este asunto, ha recordado que la construcción de viviendas nuevas en el país "es bastante limitada", con unas 100.000 casas al año, lo que "es muy poco", dado que España registra, de forma inusual para Europa, un aumento de la población activa, por lo que ha insistido en que "impulsar la oferta es fundamental".

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Por otro lado, ante la aparición de otras presiones inflacionarias y algunos efectos secundarios indeseables en relación con el alto ritmo de crecimiento, el funcionario del FMI ha recomendado al Gobierno aprovechar este periodo para la consolidación fiscal con el fin de estabilizar la economía y reducir los desequilibrios.

Esta semana, en el marco de sus reuniones de otoño en Bangkok, el FMI presentó una nueva edición de su informe 'Perspectiva Económica Mundial', donde nuevamente España ha sido señalado como el "punto brillante" entre las economías europeas, revisando la previsión de crecimiento para 2026 al 2,5% desde el 2,1%, mientras que ha mantenido en el 1,8% la de 2027.

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Con esta última mejora de su pronóstico de crecimiento del PIB español en 2026, el FMI se aproxima a la previsión que maneja el Gobierno de España, que a finales del pasado mes de junio situó en el 2,6% su estimación para el año en curso, aunque la institución internacional sigue siendo menos optimista de cara al próximo año, ya que el Ejecutivo español espera una expansión del 2,2% en 2027.

En cualquier caso, el FMI ha vuelto a señalar a España como la gran economía europea más dinámica, con un ritmo de expansión en 2026 que será más del doble que el 1,1% proyectado para la eurozona, que el próximo año crecerá un 1,2%.

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De este modo, el PIB de España seguirá creciendo sustancialmente más que el resto de las grandes economías del euro, dado que el FMI anticipa una expansión de Alemania del 1,3% en 2026 y el 1,1% en 2027; del 0,4% y el 0,7%, respectivamente, en Francia; así como del 0,8% este año y del 0,6% el siguiente en el caso de Italia.

Al mismo tiempo, en cuanto a los precios, el FMI prevé que la tasa de inflación en España promediará en 2026 un 3,7%, lo que supone siete décimas más que en su informe de perspectivas de la pasada primavera y superando el 3,1% estimado para el conjunto de la eurozona, aunque para el siguiente año confía en que la tasa modere su subida en España al 2,7%, frente al 2,8% en promedio de la eurozona.

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Asimismo, las nuevas proyecciones de la institución con sede en Washington mantienen la tasa de paro estimada para España en el 9,8% este año y el próximo, por debajo del 10,5% correspondiente a 2025, aunque por encima del promedio del 6,3% previsto para cada uno de los dos ejercicios para la zona euro.

Sobre el mejor pronóstico para España en 2026, Oya Celasun, subdirectora del Departamento Europeo del FMI, ha explicado que la revisión al alza ha tenido en cuenta que la demanda privada sorprendió positivamente al tiempo que el crecimiento del empleo ha sido sólido, así como los salarios, lo que ha permitido un bien desempeño del consumo privado.

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En cuanto a las lecciones de esta evolución positiva de la economía española que pudieran extraer otros países del Viejo Continente, la funcionaria del FMI ha advertido de que todos comparten el problema del envejecimiento de la población, por lo que se enfrentan a las mismas necesidades de reforma estructural, así como a la de impulsar la mano de obra.

"Existen necesidades fiscales y de reforma de las pensiones, pero también es necesario impulsar la demanda de mano de obra a medida que la población envejece y la oferta laboral se reduce", ha comentado.