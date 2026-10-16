Mikel Merino, míster Clutch y el logo de la NBA

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Luis Villarejo

Madrid, 16 oct (EFE).- Mikel Merino (Pamplona, 1996) es hijo de futbolista -Miguel- y de jugadora de basket -Maite-. Sus grandes referentes en el deporte son Michael Jordan y Kobe Bryant. De niño jugó mucho al baloncesto. Le gustaba incluso más que el fútbol. Ser base moderno, botar y botar, tener posesión, disfrutar, le llenaba la vida. Por eso, ahora que le llaman Míster Clutch, en honor al mítico Jerry West, el tipo que se la jugaba y resolvía partidos con los Lakers en los años 70, sonríe con nostalgia mientras recuerda esa etapa de su vida en una amplia conversación con EFE.

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“Conozco la historia de Jerry West. Su silueta es el logo de la NBA. El basket está muy presente en mi vida. Ver el apelativo de Míster Clutch me emociona. Me lleva a mis tiempos de niño cuando jugaba a la Play. Siempre me ha gustado el riesgo y jugármela en el último minuto”, apunta Mikel Merino, feliz, en el mejor momento de su vida, mientras cuida junto a Lola, su mujer, a su hijo Marco, de cinco meses.

Jerry West fichó a Kobe Bryant como directivo para los Lakers en la noche del draft de 1996. El logo de la NBA fue creado en 1966 por el diseñador Alan Siegel, con una foto de West conduciendo el balón con la mano izquierda. Líder del Movimiento de la Simplicidad, gurú del ‘branding’, si uno pasea por las calles de cualquier ciudad de EEUU puede ver sus logos en firmas como Xerox, American Express, Caterpillar, 3M, US Air Force, Dell...Y es que el portfolio de Alan Siegel es infinito a través de su consultora Siegel + Gale.

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Mikel Merino también es zurdo. Juega con sus botas Adidas desde siempre. Tiene ofertas de otras marcas, pero es fiel a la compañía alemana por convicción. Juega a gusto con ellas. Y máxime, si las han usado antes futbolistas elegantes como sus admirados Xabi Alonso o David Villa.

Cuenta Mikel que el baloncesto le ha ayudado con sus fundamentos a crecer en el fútbol, en un aspecto crucial, como el remate de cabeza. Mikel es pragmático. Podría dar un doctorado del juego de cabeza en el fútbol. Emplea una jerga especial, específica. No es lo mismo un remate frontal, que peinar un balón, defender el juego aéreo, picar la pelota...mil maneras de rematar de cabeza.

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La Escuela de Entrenadores le necesita. Por un lado, tiene una ventaja. La genética futbolera de su padre, Miguel. De crío, con 18 años, se infló a marcar goles de cabeza al segundo palo en el CD Leganés. Siguió ojo avizor en esa faceta en Osasuna, el Celta y la UD Las Palmas. Por eso, cuando Mikel reconoce que el basket le dio “impulso en el salto, la precisión a la hora de marcar los tiempos” y por supuesto el fuste de rematar con la testa más de 100.000 balones desde chaval, con el profesor en casa.

Para Mikel, tener la figura de su padre, exjugador profesional, “es un privilegio, tanto en los primeros pasos de niño como en el ámbito profesional”. Confiesa Mikel que no es un padre intervencionista. Pero sí sabe cuándo tiene que entrar a dar un consejo de verdad. Su familia es fútbol 24/7. Además, tiene a su tío, Julián, Merino I en su momento, capitán del CD Leganés y baluarte de jerarquía en aquella defensa de finales de los 80.

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Mikel no ha visto aún Ted Lasso, la serie de moda que triunfa en Apple TV. Pero promete verla. Ya hay mucha gente que le aconseja. Y es que su vida ahora, su espacio libre, lo ocupa su bebé, su hijo Marco. “Tengo una vida muy tranquila. Creo que la gente tiene una idea muy sobrevalorada de los futbolistas. Aviones privados, lujos...Mi vida es muy sencilla. Desde que me levanto cuido a mi hijo, voy a entrenar, regreso a casa, cambio el chip, paseo a la perra, tengo una vida muy familiar”, asegura Mikel Merino, quien confiesa su pasión por la antigua Roma. Un nexo de unión con Luis de la Fuente, el seleccionador español, quien dijo en un desayuno EFE/RTVE previo al Mundial, aquello de si está lesionado, da igual porque iría a buscarlo y lo llevaría en brazos al Mundial.

Su hijo se llama Marco. Y no es casualidad. Primero, por mantener la marca MM -su padre es Miguel Merino-, él es Mikel Merino, y la tercera generación también es MM -Marco Merino-. Pero además, es que tanto a Mikel como a su mujer les encanta la historia. Y la civilización de Roma, su Imperio, es su mundo de cabecera.

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La historia de Roma está llena de Marcos:. Marco Aurelio, Marco Tulio Cicerón, Marco Antonio. Mikel Merino comparte su gusto por el estoicismo romano de Marco Aurelio, que promulga Luis de la Fuente en su estilo de vida. La filosofía práctica de vida. “Lo que es malo para el panal, es malo para la abeja”, lo pondera Mikel también.

“Un día antes de la final, se tuvo que suspender el entrenamiento. Y ahí, el míster expresó su perfil estoicista. Necesario para apelar a la serenidad y afrontar la adversidad. Se canceló el entrenamiento. Y recuerdo nos dijo una frase. Podemos controlar lo que podemos controlar. Comparto su manera de ser y de vivir. No puede uno admitir que le llenen la cabeza con basura”, explica el jugador navarro de la selección española.

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Ganar un Mundial a un futbolista top le cambia la vida. Sus vacaciones este año en Cerdeña ya no fueron las mismas del verano anterior. De pasear tranquilo a ser famoso. Ahora nota un respeto bonito. Es la consideración que despierta en el rival. Le piden más camisetas de intercambio al final de los partidos. Nota más admiración. Los compañeros le preguntan por las claves del éxito con un profundo reconocimiento. Y meses después, a cada campo que visita, le dan con educación la enhorabuena por levantar la Copa del Mundo. Otro nivel.

Le queda mucho fútbol. Tiene contrato con el Arsenal hasta junio del 2028. MM23 fue traspasado de la Real Sociedad por 32 millones de euros más 5 en variables. Es hasta la fecha el sueño imposible del Cholo Simeone para el Atlético de Madrid. Quizás algún día. El fútbol da muchos giros al destino.

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Entretanto, no descarta ser entrenador, y fija ya sus proyectos. Pasan los años y se considera una persona distinta. Que evoluciona. Entre sus retos personales, emprender un desafío relacionado con la salud. “Soy inquieto, me gusta también la fisioterapia, que me entienda mi cuerpo, la salud es primordial, pienso en un proyecto que mejore la salud de mis padres, de mis abuelas, que estén controladas, y que disfruten de mi hijo, le estoy dando vueltas”.

Mikel Merino ha jugado a todo. No es de tener ídolos de fútbol. Michael Jordan, Kobe Bryant y Rafa Nadal son sus ejemplos. Y ejecuta su hoja de ruta en los entrenamientos. Se juega como se entrena. Lo tiene clarísimo. Cuenta que se va igual de frustrado a casa si algún día no ha tenido su día en un ensayo, que si le pasa lo mismo en un partido de competición. “Hay que entrenar con intensidad, con ritmo, hay que apretar a los compañeros todos los días”. Es imposible ganar sin entrenar bien. Palabra de Mikel Merino. Uno de los grandes activos de Bahía Internacional. Y posiblemente el jugador más querido por la afición española. EFE

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