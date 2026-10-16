Treinta muertos o desaparecidos en 11 días de ataques a buques frente a Rumanía y Bulgaria

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Bucarest, 16 oct (EFE).- Al menos dos marineros han muerto y otros 28 están desaparecidos en una oleada de ataques con drones contra siete buques mercantes frente a las costas de Rumanía y Bulgaria en los últimos once días, lo que ha llevado a la OTAN a poner más atención a la seguridad en el mar Negro.

El último ataque se produjo la mañana del jueves contra un buque cisterna en aguas territoriales de Rumanía, después de una sucesión de incidentes que han afectado a otros seis buques comerciales desde el pasado 5 de octubre, y de ellos tres se han hundido.

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El presidente rumano, Nicușor Dan, confirmó el jueves que dos buques cisterna fueron alcanzados esta semana por drones, aunque evitó pronunciarse sobre su procedencia.

Todos los ataques se han registrado en las proximidades de las costas de Rumanía y Bulgaria, ambos miembros de la Unión Europea (UE) y de la OTAN, lo que ha alimentado el temor a una extensión de la guerra de Ucrania al territorio de la Alianza.

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Rusia es la mayor sospechosa de estos ataques debido al destino y carga de los buques, pero los Gobiernos de Rumanía y Bulgaria se han mostrado cautos a la hora de acusar directamente a Moscú, ante la ausencia de pruebas materiales concluyentes.

El último incidente se produjo el jueves contra el Wine Trader, un buque cisterna que transportaba productos químicos y que navegaba desde Túnez hacia Rumanía y que se incendió tras el impacto de un dron a unas 14 millas náuticas al sureste de Sulina, cerca de la desembocadura del Danubio y a poca distancia de la frontera Ucraniana.

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Cinco de sus doce tripulantes fueron rescatados, dos de ellos con heridas, mientras que otros siete permanecen desaparecidos, según la Autoridad Naval rumana.

El miércoles, otro buque cisterna, el Yara J, que navegaba desde Turquía hacia Sulina, también fue alcanzado por un dron y sufrió un incendio en aguas territoriales rumanas, aunque todos sus tripulantes resultaron ilesos.

"Se trata de un hecho extremadamente grave, dado que estos incidentes han ocurrido en aguas territoriales rumanas", resumió el ministro de Defensa rumano, Radu Miruta.

El martes, otros dos buques fueron atacados con drones frente a las costas búlgaras.

Uno de ellos, el HS Dignity, sufrió un ataque que desencadenó una operación de búsqueda y rescate de sus once tripulantes, que continúan desaparecidos y se teme que estén dentro de la nave hundida.

El segundo, el Chelsea 3, un carguero operado por una empresa ucraniana y con bandera de Malta, fue alcanzado por tres drones aéreos, según el relato de su tripulación.

Los equipos de rescate lograron evacuar a sus quince ocupantes, cinco de los cuales necesitaron atención médica por heridas leves.

Estos ataques se produjeron una semana después de que otros dos mercantes fueran alcanzados por drones aéreos y marítimos en la zona económica exclusiva de Bulgaria.

El 6 de octubre el Able, de bandera de Palaos, sufrió un ataque y sus 18 tripulantes fueron rescatados, y el Alfa Watan, con pabellón de Togo, se hundió y sus diez marineros están desaparecidos y probablemente se encuentren dentro de la embarcación.

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El primer ministro, Rumen Radev, ha evitado atribuir directamente los ataques a Rusia, pero ha apuntado a que Moscú sería el beneficiario de los ataques y que carece de sentido que "Ucrania destruya sus propios barcos".

La serie de incidentes comenzó el 5 de octubre, cuando un carguero de propiedad turca, el Royad Mammadov, que transportaba maíz, se incendió tras un ataque con drones y acabó hundiéndose frente a las costas rumanas.

Dos de sus trece tripulantes murieron y los otros once fueron rescatados.

Ante la gravedad de los ataques, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reunió el jueves con los dirigentes de Rumanía y Bulgaria para abordar la seguridad en el mar Negro y los ataques contra la navegación comercial.

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"La situación en el mar Negro es grave. Se está atacando y hundiendo buques comerciales. Hay marineros muertos, heridos y desaparecidos muy cerca de las costas de Rumanía y Bulgaria", denunció el presidente rumano tras el encuentro.

Dan calificó la situación de "inaceptable" y Bulgaria ha pedido este viernes a la OTAN que despliegue en el país aviones de combate equipos antidrones y misiles antiaéreos.

Por su parte, Rutte destacó que la Alianza ha reforzado su presencia militar en el flanco oriental, especialmente mediante el aumento de las capacidades de defensa contra drones.

"La OTAN seguirá trabajando estrechamente con nuestros aliados en el mar Negro, adaptando nuestra postura de disuasión y defensa según sea necesario", aseguró.

Los ataques amenazan el transporte de cereales, combustibles y otras mercancías desde los puertos ucranianos del mar Negro y del Danubio, esenciales para mantener las exportaciones de Ucrania durante la guerra. EFE