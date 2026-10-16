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Martínez (Sumar) cree posible llegar a un acuerdo con Podemos y, "si no sale, barajar todas las opciones después"

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El diputado y secretario de Coordinación Institucional de Sumar, Lander Martínez, cree posible llegar a un acuerdo para que Podemos se integre en el Frente Amplio y poder presentar una candidatura conjunta a las elecciones generales del 29 de noviembre. En caso de que esto no fructifique, ha apuntado que, "si no sale hoy, hay que barajar todas las opciones después".

En declaraciones a Radio Euskadi, Martínez se ha referido a las negociaciones que mantienen los partidos integrados en el Frente Amplio y Podemos para presentar una candidatura unitaria a los comicios generales, ante la conclusión esta medianoche del plazo para presentar las candidaturas.

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Lander Martínez ha considerado que "puede ser un resultado muy bueno y positivo", pero ha remarcado que "no sabemos cuál es el resultado final de la coalición que vamos a presentar". En cualquier caso, ha dicho que "no debemos rendirnos y tenemos que ser todo lo creativos e imaginativos posibles" y, "si una cosa no sale hoy, tenemos que barajar todas las opciones despues".

Martínez ha insistido que "posible siempre es" que Podemos se integre en el Frente Amplio, pero ha prcisado que "no es una pregunta que solo haya que hacerle al Frente Amplio, hay que hacérsela a Podemos también y saber cuáles son las intenciones que tiene".

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En ese sentido, ha afirmado que la cabeza de lista del Frente Amplio, Ada Colau, "ha sido clara". "Ella busca el acuerdo de todas las fuerzas políticas y tiene claro un principio, que es un proyecto de una única papeleta y de tener a toda la izquierda bajo unas siglas, por lo menos en una coalición, bajo una misma opción electoral".

"Y Ada Colau se lo cree mucho, hasta el punto de que su propia persona no importa si eso sirve para construir ese proyecto", ha destacado, para afirmar que "eso dice mucho tanto de Colau como de la generosidad que está dispuesta a tener ella y el Frente Amplio a la hora de conseguir lo que se nos demanda, que es una unica opción electoral en la izquierda".

Tras señalar que "la postura pública de Podemos ha sido bastante clara", ha afirmado que, en todo caso, "nosotros seguimos con las puertas abiertas y tratando de construir un acuerdo satisfactorio para todas las partes".

En cuanto a si volverá a repetir como candidato al Congreso de los Diputados, Lander Martínez ha indicado que lo tendrá que confirmar su organización.

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