Extremadura responde a Rego: El sistema de acogida de menores migrantes está al límite

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Mérida, 16 oct (EFE).- La Junta de Extremadura ha calificado como "completamente falsas" las afirmaciones de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, acerca de que el sistema de acogida de menores migrantes en la región está ocupado en apenas un tercio, por lo que seguirán llegando menores de Ceuta, ya que -según defiende- este se encuentra al "límite".

En declaraciones a los medios antes de intervenir en Comisión parlamentaria, el director general de Servicios Sociales, Infancia y Familia de la Junta, Eliseo Fernández Fernández, ha tildado de "completamente desafortunadas, equivocadas y falsas" sus declaraciones sobre que "Extremadura aún tiene muchísimas plazas libres".

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"La situación no es como la pinta el ministerio", ha apostillado Fernández para el que Rego "mintió descaradamente" ya que el sistema está al "límite" y actualmente no tienen capacidad "prácticamente para afrontar ninguna contingencia".

Todo sistema, ha agregado, debe tener "un cierto margen de seguridad" que en este caso se ha superado "hace tiempo".

Al respecto, ha explicado que las plazas de las que dispone el sistema, con datos a principios de esta semana, "prácticamente eran 14 plazas reales", "dotadas de camas, baños, etc", no las más de "300 plazas en un papel" que es a lo que alude la ministra.

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Cifra esta última, en concreto 364 plazas, que fue la que se asignó a Extremadura en función del real decreto aprobado a finales de junio de 2026, que actualizó de forma oficial la capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes en las distintas comunidades autónomas.

Este decreto, que la Junta ha recurrido, asigna "plazas aleatoriamente en función de lo que el Gobierno considera, pero no significa que esas plazas existan", de hecho, ha aseverado, "no existen esas camas, no existen esas habitaciones y no existe personal suficiente para cubrir esos números que dice el ministerio".

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Ha incidido en que la cifra del Gobierno responde a una "estimación" que no se basa en infraestructuras ni presupuesto "real", para apuntar también que habilitar esas plazas "no se hace de la noche a la mañana", "no se puede cumplir en corto plazo". EFE