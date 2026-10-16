Jueces de Madrid expresan su apoyo a la jueza Biedma ante las informaciones sobre posibles seguimientos

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La Junta de Jueces de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid ha trasladado su apoyo, solidaridad y respaldo a la magistrada Beatriz Biedma ante las informaciones sobre posibles actuaciones de seguimiento e intimidación que habrían afectado a la jueza y a su entorno.

En un comunicado, los jueces han manifestado su "profunda preocupación" ante estos hechos y han lamentado la falta de pronunciamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

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"Sin prejuzgar lo sucedido ni las posibles responsabilidades", que, según subrayan, corresponde determinar exclusivamente a los jueces y tribunales competentes, la Junta ha querido expresar públicamente su respaldo a la magistrada.

"Los jueces no deben ejercer su función bajo la presión, amenaza o la intimidación", señala el comunicado, que reivindica la importancia de garantizar el ejercicio independiente de la función jurisdiccional.

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En este sentido, los jueces de instrucción de Madrid recuerdan que "la independencia judicial no es un privilegio de quienes tienen la función de juzgar, sino una garantía de todos los ciudadanos".