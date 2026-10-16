Banderas abandona el proyecto de Sohrlin en Málaga para centrarse en otras iniciativas

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Málaga, 16 oct (EFE).- El actor Antonio Banderas ha decidido abandonar su participación en el Espacio Sohrlin de Málaga, un centro de 8.000 metros cuadrados dedicado a la formación de técnicos de espectáculos y a la producción de proyectos escénicos, para centrarse en otras iniciativas.

Banderas y su socio en Sohrlin, Domingo Sánchez, propietario de la empresa Merlin Producciones, han decidido "de mutuo acuerdo" cerrar su etapa al frente de esta infraestructura cultural, han informado este viernes fuentes próximas al actor malagueño.

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Ambos creadores "dan por cumplido el reto fundacional compartido y reorientan sus caminos y compromisos artísticos por separado", han añadido las fuentes.

La decisión responde a una "evolución natural" por la que Antonio Banderas "prefiere centrarse en sus propios horizontes y proyectos".

Por su parte, el Espacio Sohrlin quedará en manos de Domingo Sánchez, "que seguirá avanzando en el desarrollo de esta empresa artística con el objetivo de cumplir con las artes escénicas y la cultura en la ciudad de Málaga", según las fuentes.

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En unas declaraciones el pasado abril, Antonio Banderas ya apuntó que Sohrlin es "un espacio efímero" y así lo sabían "desde el principio", porque donde se ubica "hay un plan parcial de urbanismo" y lo utilizarían "los tres o cuatro años que queden", dijo entonces.

"Hay la posibilidad de concursar por otro espacio que permita seguir con el proyecto. Necesito un espacio más flexible. El Teatro del Soho es un teatro a la italiana, y necesito una caja negra que permita tener el escenario en diferentes lugares", precisó Banderas.

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También aseguró que deseaba seguir con la escuela técnica que ha iniciado con Sohrlin, que ha tenido casi medio centenar de estudiantes, "y algunos ya han entrado en los espectáculos como profesionales, sobre todo de regiduría".

Todos estos proyectos los impulsa, según Banderas, "a pulmón, porque el Soho trabaja sin subvenciones públicas". "Sohrlin es otra cosa. No estoy en contra de los fondos públicos, pero quiero ser absolutamente libre, y esa libertad la da no atarme a ese tipo de subvenciones".

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La denominación oficial de este espacio es Sohrlin Andalucía, en virtud del acuerdo de patrocinio presentado en diciembre de 2023 con la entonces Consejería andaluza de Turismo, Comercio y Deporte, cuyo titular en ese momento, Arturo Bernal, cifró en dos millones de euros la aportación de su departamento por este acuerdo anual prorrogable.

Sohrlin se ubica en la zona oeste de la capital malagueña, a pocos metros del mar, y ocupa una vieja nave industrial, completamente remodelada, que durante décadas fue una empresa siderúrgica, después textil y finalmente un almacén de grano. EFE

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