Agencias

Lavrov realizará el lunes una visita oficial a Irán para abordar el conflicto en Oriente Próximo

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El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, realizará el lunes 19 de octubre una visita oficial a Irán para abordar el conflicto abierto en Oriente Próximo a causa de la ofensiva lanzada por sorpresa a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

La portavoz de la cartera, Maria Zajarova, ha indicado en rueda de prensa que Lavrov "mantendrá conversaciones" con su homólogo iraní, Abbas Araqchi, en el marco de su "visita de trabajo a Teherán", según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.

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"Está prevista una discusión detallada sobre los asuntos internacionales y regionales, con el foco puesto en la situación en torno a Irán y los pasos que está dando Rusia para reducir las tensiones", ha explicado.

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, mediadas por Pakistán, se encuentran estancadas desde hace semanas, sin avances prácticos de cara a un acuerdo de paz. Mientras, el alto el fuego pactado en abril ha estado marcado por varios intercambios de ataques desde entonces, sin que haya vuelto a estallar un conflicto a gran escala.

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