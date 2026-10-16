Iglesia en Sudáfrica ocultaba centro ilegal con 200 personas en condiciones inhumanas

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Nairobi, 16 oct (EFE).- La Policía de la provincia sudafricana de Mpumalanga (noreste) arrestó este viernes a un pastor y a su esposa tras descubrir un centro de rehabilitación ilegal que funcionaba en las dependencias de una iglesia, donde cerca de 200 personas vivían en condiciones "inhumanas", algunas encadenadas y con heridas.

El operativo se desencadenó el pasado jueves en la localidad de Waterval B, después de que funcionarios de desarrollo social solicitaran la intervención policial durante una inspección en la zona.

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La pareja, un hombre de 59 años y una mujer de 58, fue arrestada en el pueblo de Siyabuswa y deberán comparecer el próximo lunes ante el Tribunal de Magistrados de Mdutjana, según recogen medios locales.

De acuerdo con la Policía provincial, el centro operaba sin ningún tipo de registro ni autorización oficial y cobraba una tarifa mensual de 3.000 rands (unos 154 euros) por alojar a personas que en su mayoría tenían problemas de adicción a las drogas.

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Durante la inspección, los funcionarios constataron hacinamiento en las habitaciones, baños inservibles, grifos de agua cerrados y condiciones higiénicas deplorables, mientras que varios "internos presentaban llagas por todo el cuerpo y otros se encontraban encadenados entre sí".

Entre las 200 personas localizadas en el lugar, cifra que triplicaba los 60 internos declarados inicialmente por los administradores, había más de treinta mujeres, además de un niño de 11 años y una adolescente de 16 que permanecían alojados en el mismo lugar que los adultos.

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Como resultado de la intervención, 14 personas tuvieron que ser trasladadas a un centro hospitalario para recibir atención médica urgente, mientras que 132 fueron devueltas con sus familias.

La Policía imputó a la pareja con cargos de secuestro, gestionar un centro de tratamiento clandestino y de incumplir las normas de salud y seguridad.

El portavoz policial Donald Mdhluli indicó que no se descartan nuevas detenciones ni la ampliación de los cargos a medida que avancen las pesquisas.

El Departamento de Desarrollo Social sudafricano informó el año pasado que detectó al menos cien centros que operaban de manera ilegal en todo el país, principalmente en la provincia de Gauteng, donde se encuentra la capital comercial Johannesburgo. EFE