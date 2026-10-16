Agencias

Infografías del viernes 16 de octubre de 2026

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ERRADICACIÓN POBREZA - Cerca de 826 millones de personas viven en pobreza extrema en 2026, según cálculos de la ONU, que señala que aún persisten las desigualdades regionales y las brechas de protección social, en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza que se conmemora el 17 de octubre.

BALONCESTO NBA - La NBA se prepara para una temporada 2026-2027 marcada por grandes movimientos. Giannis Antetokounmpo llega a Miami, LeBron James y Jaylen Brown se unen a los Philadelphia 76ers y Kawhi Leonard regresa a Toronto.

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BALONCESTO WNBA - Golden State Valkyries y Atlanta Dream se juegan el anillo de la WNBA.EFE

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