Francia busca definir una presencia internacional en Líbano tras la salida de la FINUL

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París, 16 oct (EFE).- El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, viajara el sábado y el domingo a Líbano para negociar el futuro de la presencia internacional en el país tras el fin del mandato de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL), previsto para el 31 de diciembre, informó este viernes la diplomacia francesa.

El fin es "preparar la fecha prevista para la salida de la FINUL el 31 de diciembre y evitar un vacío de seguridad que nos parece extremadamente peligroso", dijeron fuentes del Ministerio francés de Exteriores.

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Además de evitar ese vacío de seguridad a partir del 1 de enero de 2027, París quiere respaldar la aplicación del acuerdo marco alcanzado en junio entre Líbano, Estados Unidos e Israel, que contempla el despliegue del Ejército libanés en todo el territorio, el desarme de Hizbulá y la retirada de las fuerzas israelíes del sur del país.

"Es indispensable apoyar este proceso", afirmaron fuentes del Ministerio de Exteriores francés, que defendió una presencia internacional para reforzar las capacidades del Ejército libanés y de las fuerzas de seguridad interior.

Francia e Italia anunciaron en junio su intención de impulsar una coalición multinacional que dé continuidad al apoyo internacional cuando termine el mandato de la FINUL, pero la composición y las funciones de esa fuerza todavía están en fase de planificación, según París.

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Las fuentes señalaron que Francia también buscará respaldo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para la futura estructura, en respuesta al interés expresado por las autoridades libanesas en que el dispositivo cuente con apoyo de la organización.

La Unión Europea acordó esta semana avanzar hacia una misión de formación y asesoramiento para reforzar las capacidades del Ejército libanés y de las fuerzas de seguridad interior. París espera participar en esa iniciativa, aunque no precisó cuál será su contribución.

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La visita se produce aproximadamente un mes después de una reunión internacional celebrada en París para apoyar la soberanía y la estabilidad de Líbano, con la participación del presidente libanés, Joseph Aoun, el rey Abdalá II de Jordania y responsables militares de varios países, además de representantes estadounidenses y saudíes.

París sostiene que el futuro dispositivo internacional debe contribuir a la soberanía libanesa y respaldar la aplicación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada en 2006 y que constituye la base del mandato de la FINUL.

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La diplomacia francesa considera que la aplicación del acuerdo de junio requiere tanto la retirada israelí como el fortalecimiento del control estatal sobre el territorio libanés.

Según las fuentes, Barrot también instará a Beirut a avanzar en las reformas económicas, que Francia considera esenciales para la recuperación del país, y abordará la crisis humanitaria, ya que más de 1,2 millones de libaneses se han visto obligados a abandonar sus hogares tras los bombardeos israelíes registrados durante la primavera, según cifras citadas por la diplomacia francesa.EFE

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