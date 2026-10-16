Hansi Flick: "Raphinha y De Jong están disponibles"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha confirmado que tanto el delantero brasileño Raphinha como el centrocampista neerlandés Frenkie de Jong estarán disponibles para el partido de LaLiga EA Sports de este sábado ante el Real Betis en La Cartuja (18.30 horas), además de reconocer que es consciente de que hay que "gestionar los minutos" de Lamine Yamal, aunque no quiere "interrumpir" un momento en el que está "disfrutando".
"(Raphinha) Si le preguntas, él estará listo para salir de inicio, pero yo tengo que llevarlo paso a paso. Ayer estuvo entrenando con el grupo, lo hizo bien, pero todavía nos quedan muchos partidos que disputar durante los siguientes días o semanas, así que habrá que gestionarlo. La buena noticia es que estará disponible y también lo estará Frenkie", desveló en la rueda de prensa previa al duelo.
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En este sentido, destacó que De Jong es "un jugador 'top'". "Estoy encantado de tenerle de vuelta, de tenerle a un buen nivel y nos da una opción más. Viene de lesión, Rodri también. Veremos la evolución, pero todo va bien. En los entrenamientos, el rendimiento es bueno, nos da calidad. Está bien y listo para disponer de minutos mañana. Ya veremos", indicó.
Además, el técnico alemán habló de Lamine Yamal y de su gestión de minutos. "No es una pregunta fácil de contestar, porque Lamine es un jugador muy especial, soy consciente de que hay que gestionar sus minutos. Pero en el caso de Lamine lo más importante es que disfrute de jugar al fútbol, y ahora lo está haciendo. No quiero interrumpir esta situación, pero también sé que hay que gestionar sus minutos", expresó.
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Por otra parte, Flick aseguró que el hecho de tener el Clásico la próxima semana no condiciona su once en Sevilla. "No, porque lo más importante es el partido de mañana y ganar mañana. Jugamos contra el Betis, y sabemos que tienen muchísima confianza, porque han ganado todos los partidos en casa. Han obtenido muy buenos resultados, así que tienen una muy buena posición tanto en Liga como en Champions", afirmó.
"Jugamos contra un equipo con jugadores fantásticos en la delantera, en el uno contra uno y en el último tercio también. Lo están haciendo muy bien, han marcado muchos goles. Tendremos que defender muy bien mañana. Es uno de los mejores equipos que hay ahora mismo. Han mejorado mucho respecto a años anteriores, es increíble. Vuelven a la Champions después de 20 años, y Pellegrini ha hecho un trabajo fantástico", continuó.
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En ocho días, afrontarán encuentros importantes ante Betis, PSG y Real Madrid. "Solo nos centramos en el siguiente partido, y me preocupa poco en qué posición está cada equipo actualmente. Nos centramos en el partido de mañana, en qué podemos hacer y en jugar a nuestro mejor nivel en cada partido. Estos tres partidos son importantes, es relevante disputarlos, pero contra el Galatasaray tampoco fue fácil. Defendimos muy bien y en el aspecto ofensivo jugamos un muy buen partido, con Pedri y Rodri en el medio del campo junto a Fermín jugamos muy bien. Hay que seguir haciéndolo y demostrarlo cada partido", advirtió.
Así, reflexionó también sobre el apretado calendario. "Ya tuvimos esta situación cada temporada. En algunos países puede ser diferente, pero las cosas son como son para nosotros. Se han producido varias situaciones durante las dos últimas temporadas; recuerdo cuando jugamos en Copa en Valencia, se nos canceló el vuelo y tuvimos que volver en autobús a Barcelona, y dos días más tarde teníamos otro partido, y lo hicimos bien. La situación es la que es, sin excusas. No podemos cambiar esta situación, hay que ver cómo rendimos sobre el terreno de juego. Eso es lo que podemos hacer y es lo que quiero ver de mis jugadores", insistió.
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"Estoy 100% convencido de lo que pueden hacer mis jugadores. La calidad que tenemos aquí es increíble, todo el mundo está centrado. Así es como queremos jugar al fútbol. Y tenemos potencial de mejora, sin lugar a dudas, y lo haremos, hay que hacerlo. Y es así como queremos seguir haciendo las cosas. No podemos cambiar la situación, hay que aceptarla y lo hacemos", prosiguió.
En otro orden de cosas, analizó la actuación de Dani Olmo como delantero centro ante el Galatasaray. "Tenemos que buscar soluciones y esta es la solución que aplicamos. Dani es un jugador excepcional, como persona también. Es una combinación muy buena de habilidad, de destreza y de carácter también. Estoy encantado con lo que veo de Dani, en el terreno de juego siempre da el 100% y en este último medio año ha mejorado muchísimo. Físicamente lo da todo, está en plena forma. Es un jugador fantástico que nos puede aportar mucho, y está también muy bien tenerle como delantero centro. Demostró su nivel tanto con nosotros como con la selección", subrayó.
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En este sentido, valoró la competencia de Olmo con Fermín. "Fermín también puede jugar como delantero centro, como '9', pero hay que tener en cuenta de dónde viene cada jugador y cómo eso ejerce una influencia sobre el equipo. Lo pudimos ver cuando marcó el segundo gol ante el Galatasaray. Es así como él normalmente juega, ese es su estilo y así es su carácter. Siempre ataca desde fuera del área, y yo creo que para el equipo este rol que él desempeña es muy importante", manifestó.
"Estos dos jugadores en esta posición, a este nivel, son algo increíble. Dani ha sufrido un poco de cara a portería, le ha costado marcar goles, pero sigue siendo un jugador importante, porque cuando defiende es un jugador que está conectado, que defiende bien. Y lo mismo puedo decir de Fermín. Fermín ahora mismo tiene confianza, acaba las jugadas, marca goles, y escoger entre estos dos jugadores es una situación fantástica", continuó.
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Respecto a la posibilidad de que De Jong juegue como central, confesó que no lo han "puesto a prueba mucho en esa posición". "Le veo muy centrado en los entrenamientos, está 100% comprometido y quiere demostrar lo buen jugador que es. Frenkie es un jugador 'top' y nos da más opciones. Me gusta esta situación. Obviamente tengo que gestionarla con todos los jugadores y no es fácil. Hoy por hoy, viendo la calidad de los jugadores en el banquillo, la situación es buena. Quien parte de inicio tiene que dar el 100% y demostrar que se merece estar ahí. Nadie puede descansar, nadie puede bajar los brazos y hay que mantener este nivel", advirtió.
En otro orden de cosas, confesó que Gavi estaba "un poco triste y decepcionado" por no poder ir con la selección en el parón, pero que ha entrenado al máximo. "En términos de intensidad, en cuanto a foco, yo diría que Gavi está a un nivel enorme. Gavi es el corazón de este equipo porque lo da todo por el equipo y le necesitamos con este carácter. Para mí es un jugador 'top' cuando está a su mejor nivel, y creo que está a punto de llegar a ese 100%. Es una muy buena opción para nosotros, también para el partido de mañana", desveló.
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También reconoció que la situación que está viviendo Alejandro Balde "no es fácil". "En esa demarcación tenemos a Xavi -Espart- y a Joao -Cancelo-, dos jugadores 'top', ambos jugando a un nivel increíble. Es una situación que me alegra que suceda, pero sé que para Balde no es la situación idónea. De todos modos, lo que está haciendo bien en los entrenamientos, como un profesional, y es lo que quiero seguir viendo y lo necesario. Lo que hay que hacer es demostrar que uno está listo si a uno se le necesita", expuso.
Por último, se rindió a la calidad del bético Abde, exfutbolista azulgrana. "Tenemos un gran equipo, pero lo que veo de él es algo que me impresiona, es un jugador fantástico. Me gusta cómo juega el fútbol, me gusta la confianza que tiene en sí mismo en los uno contra uno, en ese último tercio del campo. El gol que marcó -contra el Oporto- fue increíble. Su nivel es muy bueno, muy alto", finalizó.
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