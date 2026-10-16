Sencia tomó decisiones sobre los conciertos en El Campín y se refirió a la presentación de Fonseca: “Modificar la fecha o trasladarlo a otro escenario”

El concierto de Fonseca en el Estadio Nemesio Camacho 'El Campín' está programado para el sábado 24 de octubre de 2026 - créditos Cristian Bayona/Colprensa | Catalina Olaya/Colprensa | @SenciaBogota/X

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La polémica que provocó el rechazo de los hinchas de Millonarios luego de la cancelación del partido ante Once Caldas la noche del martes 13 de octubre de 2026 en el estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’ de Bogotá debido al mal estado de la gramilla (luego de las dos conciertos de la banda de k-pop BTS el 2 y 3 de octubre), y que también generó cuestionamientos a la alcaldía de Carlos Fernando Galán.

Ahora, y luego de que se conoció que la veeduría ciudadana Vercontrol presentó una tutela para que se suspendan los conciertos y otros espectáculos no deportivos que requieran estructuras sobre la cancha, hasta que exista una certificación técnica que garantice condiciones adecuadas para el fútbol profesional, Sencia se pronunció la mañana del 16 de octubre y destacó que le dará prioridad a la recuperación del terreno para que se disputen los partidos, y por tal motivo se estudia la posibilidad de que el concierto de Fonseca, programado para el sábado 24 de octubre.

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“Sencia ha venido trabajando para tener las mejores condiciones para jugar el partido programado para este sábado (17 de octubre, a las 6:00 p. m. entre Millonarios y Jaguares), favorecidas adicionalmente por la mejoría gradual del clima durante las últimas horas”, inicia el comunicado oficial por parte del concesionario.

También se precisó que los trabajos que se están desarrollando para tener en condiciones favorables el terreno de juego incluyen “labores de descompactación, inyección de aire, mantenimiento agronómico, revisión de las uniones del césped y monitoreo permanente de humedad”.

No obstante, y luego de indicar que “se están tomando medidas adicionales para poder desarrollar los partidos de fútbol en las mejores condiciones”, desde Sencia se anunció que se han “iniciado conversaciones con el promotor del concierto del artista Fonseca para modificar la fecha del evento o trasladarlo a otro escenario”.

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El anuncio se hizo la mañana del viernes 16 de octubre de 2026 - crédito Sencia

“Esta es una decisión difícil. Nos solidarizamos con Fonseca y con todas las personas que tenían planeado asistir a su concierto en el Estadio”, continúa el documento oficial por parte de la concesionaria.

Al final, se explicó que la decisión “la importancia de la nueva obra del Estadio”, con el fin de responder “a una necesidad de largo plazo para la ciudad: dotar a Bogotá de un escenario moderno, con la mejor tecnología y prácticas internacionales para el desarrollo de eventos futbolísticos y de entretenimiento”.

Los detalles de la acción de tutela de la veeduría ciudadana: el concierto de Fonseca y las demás fechas

La acción fue dirigida contra la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd). La solicitud también busca vincular a Sencia, empresa concesionaria y administradora del estadio Nemesio Camacho El Campín, y a la Secretaría Distrital de Ambiente.

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El recurso pide que, dentro de las 48 horas posteriores a un eventual fallo favorable, se ordene detener los eventos que impliquen montajes sobre el césped.

El 14 de octubre de 2026 Fonseca anunció que se vendió toda la boletería para su concierto en el estadio 'El Campín' - crédito @Fonseca/X

La medida afectaría la agenda de espectáculos prevista entre octubre y diciembre, que incluye presentaciones de Fonseca, Ryan Castro, Los Tigres del Norte, el festival Megaland, Juntos de Nuevo y tres fechas de Karol G.

La tutela solicita detener desde ahora los montajes sobre el terreno de juego

Vercontrol también pidió una medida provisional para que la suspensión se aplique desde la admisión de la tutela y antes de que el juez adopte una decisión de fondo.

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La veeduría plantea que no se autoricen nuevos montajes ni conciertos sobre la gramilla hasta que exista un concepto técnico de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) o de un especialista en céspedes deportivos. Ese dictamen debería establecer si el terreno cumple las exigencias necesarias para albergar partidos profesionales.

Además, la organización solicitó que el Idrd obligue a Sencia a devolver la cancha, como mínimo, al estado en el que fue recibida en octubre de 2024.

La tutela pide al concesionario un informe sobre las medidas implementadas para recuperar el césped y garantizar la disponibilidad deportiva del escenario.

El artista compartió el video desde su cuenta de X el 14 de octubre de 2026 - crédito @Fonseca/X

Dos días antes del anuncio de Sencia, Fonsenca anunció sold out de la boletería para su concierto por medio de un video desde su cuenta de X.

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“Yo llevo contando los días para que llegue nuestro encuentro en el estadio El Campín, 24 de octubre, mi Bogotá del alma. Y hoy quiero contarles que la casa está llena. Gracias, gracias a cada uno de ustedes. Sé que desde muchos lugares nos van a acompañar. Gracias a toda mi gente en Bogotá que hará parte de esta noche mágica. Para mí, un sueño cumplido”, declaró el cantante.

“Gracias por llenar la casa. Yo les prometo que vamos a tener una noche completamente inolvidable. Allá nos vemos. Llegar a mi ciudad, llegar a Bogotá, llegar al lugar donde todo comenzó y donde, donde está mi base, donde está absolutamente todo mi corazón, es la alegría más inmensa. Así que gracias, gracias por estar acá”, añadió el artista, que anunció su nuevo tour Antes de que el tiempo se vaya.

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El partido entre Millonarios y Once Caldas expuso el deterioro de la gramilla

La controversia se intensificó el martes 13 de octubre, cuando el partido entre Millonarios y Once Caldas fue suspendido minutos antes del inicio por las condiciones del terreno de juego.

Esta es la acción de tutela ciudadana para suspender los conciertos en El Campín, hasta que la cancha no esté en buenas condiciones - crédito @UltimaHoraCR/X

La recuperación de la cancha no se completó en el tiempo previsto, y dejó a ‘El Campín’ sin condiciones para recibir el encuentro por el fútbol profesional colombiano.

El episodio generó cuestionamientos contra Sencia por el manejo de la gramilla y sobre la capacidad del escenario para alternar actividades deportivas con eventos musicales de gran formato.

La concesionaria opera el estadio mediante un contrato de Asociación Público-Privada (APP) firmado con el Idrd en 2024. Entre las obligaciones previstas figura mantener disponible el escenario para la actividad deportiva y garantizar el cuidado del terreno de juego.

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Por lo anterior, el Idrd abrió actuaciones por un posible incumplimiento de esas obligaciones. La entidad evalúa medidas relacionadas con los espectáculos programados para octubre, mientras revisa el plan de contingencia que debe presentar Sencia para recuperar el césped.

La Contraloría abrió una indagación preliminar sobre el contrato de concesión

La Contraloría de Bogotá indagará cuatro puntos fundamentales sobre el contrato y gestión de Sencia - crédito Contraloría de Bogotá

La situación llegó también a la Contraloría de Bogotá, que el miércoles 14 de octubre abrió una indagación preliminar para establecer si la operación y el mantenimiento de ‘El Campín’ pudieron afectar los recursos públicos o generar consecuencias económicas para el Distrito.

La Dirección de Reacción Inmediata del organismo de control realizó una visita administrativa al estadio. Durante esa diligencia revisó el estado de la cancha y la documentación aportada por Sencia y por el Idrd.

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El ente de control analizará el cumplimiento del contrato de concesión, en especial las cláusulas vinculadas con el mantenimiento de la gramilla, la disponibilidad del escenario para encuentros deportivos y la responsabilidad sobre los costos de recuperación o sustitución del césped.

La revisión también abarcará el trabajo de la interventoría y de la supervisión del Idrd. El ente de control verificará el seguimiento al mantenimiento, los pagos hechos con recursos públicos y las justificaciones técnicas que respaldaron las actuaciones adoptadas en el estadio.

Sencia se había encargado de recuperar el césped, con el apoyo del Idrd, pero la lluvia y el poco tiempo de trabajos provocó que no quedara bien - crédito Dimayor

El Distrito evaluará si la indisponibilidad del estadio generó perjuicios económicos

Uno de los puntos centrales de la indagación será determinar si el deterioro de la cancha, la suspensión de partidos o la falta de disponibilidad del estadio produjo afectaciones económicas para Bogotá.

Entre los aspectos bajo revisión están posibles reclamaciones, indemnizaciones u otros costos que puedan comprometer el patrimonio público.

La Secretaría Distrital de Ambiente también figura en la tutela presentada por Vercontrol. La organización pidió que esa entidad evalúe el impacto de los eventos masivos sobre la cobertura vegetal, el suelo, el ruido y los residuos generados en el estadio.

La solicitud plantea que, antes de autorizar nuevos eventos, la Secretaría defina medidas de prevención y recuperación relacionadas con el uso del escenario. El propósito es establecer si las estructuras, montajes y actividades asociadas con conciertos pueden afectar las condiciones del terreno de juego y del entorno del estadio.