El Kospi surcoreano remonta más de un 3 % en la apertura tras siete días de pérdidas

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Tokio, 16 oct (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, remontaba más de un 3 % en la apertura de este viernes, tras sufrir un desplome del 7,57 % la víspera, a causa de la preocupación sobre el sector de la inteligencia artificial (IA) y la elevada inflación en Estados Unidos.

Pasada hora y media del inicio de las negociaciones, el indicador sumaba 170,13 puntos, hasta situarse en los 5.724,35 enteros. El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, recuperaba un 3,92 %, o 29,85 puntos, hasta los 790,67 enteros.

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El parqué surcoreano, que desde el pasado 2 de octubre encadena siete días de pérdidas y ha perdido casi 1.500 enteros, se vio contagiado por el cierre en verde de Wall Street la víspera, a pesar de que la incertidumbre sobre el futuro de la inteligencia artificial (IA) lastró al sector tecnológico. EFE