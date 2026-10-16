Machado denuncia que EE.UU. la ha excluido de las negociaciones sobre Venezuela

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Washington, 15 oct (EFE).- La líder opositora venezolana María Corina Machado denunció que Estados Unidos la ha dejado fuera de las negociaciones entre el Gobierno de Delcy Rodríguez y un sector de la oposición que se celebran esta semana en Caracas, en una entrevista con The New York Times en la que también acusó de "corrupción obscena" al empresario Alejandro Betancourt, nuevo socio petrolero de Washington.

Machado, que permanece fuera de Venezuela, aseguró durante la entrevista con el diario que regresará al país «antes de lo que se imaginan» para movilizar a sus seguidores de cara a futuras elecciones.

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La opositora, que lleva meses sin poder volver a su país, afirmó que Washington no la ha incluido en las negociaciones que mantienen esta semana en Caracas el Gobierno venezolano y otra facción de la oposición.

El Departamento de Estado sostuvo, sin embargo, que el partido de Machado había sido invitado a participar y que "María Corina tiene todo el derecho a entrar en su país cuando quiera".

La dirigente también cuestionó el papel del empresario Alejandro Betancourt, beneficiario de contratos energéticos y vinculado a un acuerdo con la Administración de Donald Trump para controlar alrededor de una quinta parte de las reservas petroleras venezolanas.

Lo calificó como "uno de los principales responsables del sufrimiento que padece nuestra gente" y dijo que no sería un socio empresarial viable en un eventual Gobierno suyo.

Pese a sus críticas, Machado aseguró que respetará los acuerdos petroleros firmados si cumplen la legislación venezolana. "Quiero ser muy clara: si estos contratos que se están firmando cumplen con la ley venezolana, serán respetados", afirmó.

También defendió que Venezuela necesita "seguridad, estabilidad y legitimidad" para atraer nuevas inversiones.

Sobre el futuro de Rodríguez, cuyo Gobierno afronta acusaciones de violaciones de derechos humanos, Machado defendió que los responsables rindan cuentas ante la justicia y propuso crear una comisión de la verdad independiente para recoger testimonios de las víctimas y conceder reparaciones.

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"La gente exige justicia, y eso es absolutamente legítimo", dijo.

La entrevista se produce después de que Trump descartara a Machado como sucesora de Nicolás Maduro, capturado por fuerzas estadounidenses el 3 de enero, y respaldara en su lugar la continuidad del chavismo bajo Rodríguez.

Machado, que ganó las primarias opositoras de 2023 y apoyó la candidatura de Edmundo González Urrutia en las presidenciales de 2024, afirmó que sigue convencida de que Washington quiere una transición democrática. EFE