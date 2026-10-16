Pionyang dice que la apertura de un puente fronterizo con China fortalecerá el comercio

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Pekín, 16 oct (EFE).- Corea del Norte afirmó este viernes que la inauguración de un puente fronterizo con China sobre el río Yalu, tras años de retrasos, fortalecerá el comercio bilateral en un contexto de estrechamiento de lazos.

El puente "encapsula la vitalidad invencible y el desarrollo de la amistad entre Corea (del Norte) y China", afirmó la agencia estatal norcoreana KCNA un día después de que autoridades de ambos países celebraran una ceremonia de inauguración, y "ha hecho posible fortalecer los vínculos económicos entre los dos países".

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Según KCNA, el puente fue declarado abierto el jueves "tras el cruce del puente por parte de las delegaciones de vehículos de ambos lados", al término de una ceremonia a la que asistieron autoridades locales norcoreanas y chinas.

El puente, de unos tres kilómetros y cuatro carriles, conecta la ciudad china de Dandong, en la provincia nororiental de Liaoning, con la norcoreana Sinuiju, uno de los principales pasos fronterizos entre ambos países.

La construcción de la infraestructura en mención comenzó en 2010 y terminó en 2014, pero la puesta en funcionamiento quedó pendiente por la falta de carreteras de acceso e instalaciones aduaneras en la parte norcoreana.

Financiado por China, el viaducto busca ampliar el transporte por carretera y aliviar el tráfico del antiguo puente de la Amistad, que también comunica ambas ciudades.

La inauguración del puente se da en medio de una intensificación de contactos entre Pekín y Pionyang, tras la visita de Estado que el presidente chino, Xi Jinping, realizó en junio a Corea del Norte, la primera en siete años.

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China es el principal socio político y económico de Corea del Norte, con la que comparte una frontera de más de 1.400 kilómetros. EFE

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