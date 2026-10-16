El 57 % de los uruguayos desaprueba la gestión del presidente Orsi, según nueva encuesta

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Montevideo, 15 oct (EFE).- La desaprobación de la gestión del presidente uruguayo, Yamandú Orsi, se ubicó "hacia fines del segundo año de su gestión" en un 57 % mientras que la aprobación es del 24 %, según una encuesta publicada este jueves por la consultora Cifra.

Además, un 13 % no aprueba ni desaprueba y un 6 % decidió no emitir opinión.

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Según detalló el sondeo, la mitad de los votantes del oficialista Frente Amplio aprueba la gestión presidencial, mientras que el 28 % la desaprueba, al tiempo que el 83 % de los votantes opositores no apoyan la gestión.

Por otra parte, explicó que al analizar la evolución de los juicios desde el inicio de su gestión se observa que en 2025 la aprobación presidencial fue aumentando hasta el mes de septiembre, cuando era del 43 %.

Desde entonces comenzó a caer y en junio de este año llegó a su nivel más bajo, cuando se ubicó en el 20 %. Si bien luego de eso registró una recuperación parcial al aumentar hasta el 26 %, para posteriormente bajar de nuevo.

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"Esta medición de octubre muestra estabilidad: la proporción que desaprueba se mantiene en 57 % y la que aprueba cae dos puntos, de 26 a 24 %. Sin embargo, el cambio es tan pequeño que está dentro del margen de error de las dos encuestas", indicó la consultora.

Asimismo, puntualizó que sigue habiendo bastantes más personas que simpatizan con Orsi que las que aprueban su gestión: el 41 % expresa simpatía por el mandatario y el 47 % antipatía.

"Esta encuesta muestra que la recuperación que se registró en agosto se frenó, pero no fue reemplazada por la 'caída libre' que se registró entre febrero y junio. Si 'no pasa nada', lo más probable es que la evaluación de Orsi se mantenga en un nivel similar al de hoy", de acuerdo al sondeo.

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El trabajo concluyó que "para que mejore, sería fundamental que se produzca un 'golpe de timón' que dé esperanza y confianza al electorado, un electorado preocupado porque siente que el país no prospera".

La encuesta se hizo de manera telefónica y se desarrolló con base en la opinión de 800 personas, residentes en sectores urbanos y rurales del país, mayores de 18 años. EFE