Detienen en Polonia a otro sospechoso por el sabotaje contra una estación de Starlink

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Cracovia (Polonia), 16 oct (EFE).- La Agencia de Seguridad Interna de Polonia (ABW) anunció este viernes la detención en territorio polaco de un individuo supuestamente implicado en el ataque de sabotaje perpetrado contra una estación terrestre del sistema de internet satelital Starlink en septiembre.

El arrestado, un ciudadano ucraniano, habría llevado a cabo labores de vigilancia y reconocimiento previo del recinto antes de que la instalación fuera incendiada y su detención "no significa el fin de la investigación, que concierne a la sospecha de que el incendio fue llevado a cabo por encargo de los servicios secretos rusos", indicó en su cuenta de X la ABW.

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Supuestamente, este individuo fue contratado por los autores materiales del ataque para llevar a cabo tareas de vigilancia antes del mismo.

Según la ABW, este detenido tomó fotografías y vídeos de la infraestructura que envió por mensajería instantánea, para posteriormente recibir órdenes para evaluar las medidas de seguridad de las instalaciones.

Aunque su arresto ocurrió el 30 de septiembre y quedó en prisión provisional por tres meses, no fue hasta este viernes que las autoridades revelaron oficialmente su captura.

Esta detención se suma a la de dos personas en Alemania, dos ciudadanos turcos residentes en suelo alemán, identificados por la ABW como Umit E. y Muslim T, a los que se acusa de "actuar para una agencia de inteligencia extranjera y cometer un acto de sabotaje".

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Además, medios alemanes como el diario regional Schwäbische Zeitung informaron el martes de la supuesta detención de otros dos ciudadanos turcos, una mujer y un hombre, respectivamente, en la sureña ciudad de Karlsruhe y en Berlín.

El ataque contra las instalaciones de Starlink ocurrió durante la noche del 23 de septiembre en Wola Krobowska, a unos 40 kilómetros al sur de Varsovia, cuando dos personas encapuchadas saltaron la valla, vertieron líquido inflamable y provocaron un incendio que tardó más de seis horas en ser extinguido.

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Esta estación terrestre está operada por la empresa Exatel y funciona como un nodo de enlace crítico que conecta los satélites de Starlink con la red de internet terrestre para permitir la transmisión de datos hacia los aproximadamente 30.000 terminales de Starlink que funcionan en Ucrania y son usados tanto en cometidos militares como en infraestructuras civiles. EFE