Decenas de periodistas afectados por gases y balas de goma en la protesta de Buenos Aires

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Buenos Aires, 16 oct (EFE).- Decenas de periodistas fueron afectados por gases lacrimógenos y balas de goma durante la masiva protesta universitaria de este jueves frente al Congreso argentino, según informaron este viernes el Sindicato de Prensa de Buenos Aires y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina.

"Desde SiPreBA y ARGRA contabilizamos al menos siete trabajadoras y trabajadores de prensa baleados y decenas de heridos", informaron las entidades en un comunicado conjunto, en alusión al disparo de balas de goma por parte de las fuerzas de seguridad.

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Según detallaron, durante la manifestación "miembros de la Policía Federal y Gendarmería apuntaron directamente al cuerpo de los trabajadores de prensa, en muchos casos al torso y a corta distancia, a pesar de estar claramente identificados como prensa".

Entre los afectados figura una periodista que recibió el impacto de nueve balas de goma en su espalda, otro que fue impactado dos veces en el pecho a corta distancia, uno que fue alcanzado en un brazo mientras se cubría la cara y otros con heridas en las piernas.

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También denunciaron que varios más fueron golpeados con bastones o rociados con gas pimienta y que decenas de periodistas fueron afectados por los gases lacrimógenos y otros medios empleados por las fuerzas de seguridad.

"La represión a la prensa busca desinformar a la población y atacar una tarea clave a la hora de encontrar responsables", alertaron las entidades de prensa, al tiempo que advirtieron que existe "un plan sistemático contra la libertad de expresión y prensa en Argentina" y enfatizaron que más de 300 cronistas, fotorreporteros, camarógrafos fueron heridos en manifestaciones desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia en diciembre de 2023.

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Miles de personas se manifestaron este jueves en las intermediaciones del Congreso de Buenos Aires en reclamo por mayor financiamiento para la educación pública superior y mejoras para otros sectores afectados por los recortes del Gobierno de Milei.

La jornada comenzó de manera pacífica pero derivó en incidentes y una fuerte represión policial, con al menos 25 personas detenidas, según el balance difundido por las autoridades.

Según un informe de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, la manifestación fue multitudinaria y pacífica en su amplia mayoría, aunque puntualizó que "un grupo de personas encapuchadas sin identificación lanzaron proyectiles contra el vallado policial", desatando una fuerte represión contra toda la movilización por parte de las fuerzas de seguridad, que emplearon también camiones hidrantes.

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Las autoridades informaron que ocho efectivos resultado heridos, mientras que la Comisión Provincial por la Memoria- organismo público de derechos humanos- cifró en más de 550 las personas afectadas por los gases lacrimógenos, las balas de goma y los chorros de agua a presión.

Este viernes, el Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia penal contra manifestantes involucrados en los incidentes, incluyendo cargos por "resistencia y atentado a la autoridad", "atentado contra el orden constitucional" y "daño agravado".

El escrito afirma que los implicados actuaron con los rostros cubiertos para evitar ser identificados y que primero dañaron bienes públicos para obtener objetos contundentes que posteriormente arrojaron contra integrantes de las fuerzas policiales y de seguridad federales desplegadas en el lugar.

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El jefe de Gabinete, Diego Santilli, repudió este viernes los disturbios en declaraciones a Radio Mitre y calificó de "delincuentes", "violentos" y "energúmenos" a quienes participaron en los enfrentamientos.

En la tarde de ayer, el alcalde de Buenos Aires, Jorge Macri, también se refirió a los manifestantes involucrados en los incidentes: "Quieren instalar la barbarie. Son delincuentes y zurdos infiltrados que no les interesa la educación. Vamos a seguir defendiendo nuestra ciudad. Los vamos a atrapar y van a pagar por sus actos".

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Por su parte, partidos opositores peronistas y de izquierda repudiaron el accionar de las fuerzas de seguridad, calificándolo como una represión estatal violenta, injustificada y autoritaria montada para desviar la atención de los reclamos universitarios.

La movilización había sido convocada para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, en una jornada de tensión en la que la oposición intentó sin éxito derogar en el Congreso un importante decreto presidencial sobre desregulación económica. EFE

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