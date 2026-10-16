Croacia condena cánticos nazis y antisemitas de hinchas del Hajduk en el partido con Ajax

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Zagreb, 16 oct (EFE).- El Gobierno de Croacia y la Embajada de Israel condenaron este viernes los cánticos nazis y antisemitas de aficionados del Hajduk Split antes del partido de la Liga Conferencia disputado anoche contra el Ajax de Ámsterdam neerlandés, unos incidentes que además investiga la policía.

Durante la marcha de los seguidores del equipo croata hacia el estadio Poljud de Split, algunos aficionados corearon consignas como '¡Aplastad a los judíos!', '¡Auschwitz, Auschwitz!' y '¡Levántate, Adolf!', en referencia al dictador nazi Adolf Hitler.

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También se escucharon cánticos en homenaje a los ustashas, el movimiento fascista croata que colaboró con la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, y referencias a los campos de exterminio.

La Embajada de Israel en Croacia expresó su "profunda consternación" por lo ocurrido y condenó enérgicamente los cánticos antisemitas y nazis, al tiempo que instó a las autoridades croatas a rechazar de forma inequívoca estas manifestaciones de odio.

El Gobierno croata también condenó los incidentes y anunció que la policía ha abierto una investigación para identificar y procesar a los responsables.

"Este comportamiento vergonzoso representa una negación del deporte y de los valores democráticos que la Croacia moderna tanto aprecia", señaló el Ejecutivo en la red social X.

Los principales diarios croatas coincidieron este viernes en calificar de "vergüenza" lo ocurrido, mientras que los partidos de izquierda responsabilizaron al Gobierno conservador de Andrej Plenkovic de haber mantenido durante años una actitud demasiado tolerante hacia el revisionismo histórico y la exaltación del fascismo croata.

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"Glorificar a Hitler, invocar Auschwitz y llamar a la violencia contra los judíos no son provocaciones que puedan relativizarse, sino una abierta propagación del odio que exige una respuesta urgente del Estado", denunció el Partido Socialdemócrata (SDP), principal formación de la oposición.

Los incidentes también se trasladaron al interior del estadio, donde el partido tuvo que interrumpirse en el minuto 77, cuando el Hajduk ganaba por 2-1, debido al lanzamiento masivo de bengalas y petardos.

Una densa humareda cubrió el terreno de juego y obligó al árbitro a enviar a los futbolistas de ambos equipos a los vestuarios.

La policía intervino en varias ocasiones antes y después del encuentro para impedir enfrentamientos entre aficionados y detuvo a más de un centenar de personas.

El Hajduk logró mantener su ventaja y hacerse con la victoria (2-1), aunque ahora se expone a una posible sanción de la UEFA por los incidentes protagonizados por sus seguidores.