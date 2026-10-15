Volaris inaugura una ruta directa entre Guadalajara y Washington con tres vuelos semanales

Guardar

Ciudad de México, 15 oct (EFE).- La aerolínea mexicana Volaris inaugurará este jueves una ruta sin escalas entre Guadalajara, en el oeste de México, y el área de Washington, en Estados Unidos, con tres frecuencias semanales, para ampliar los viajes de turismo, negocios y visitas familiares entre ambos países.

El primer vuelo partirá por la noche del aeropuerto de Guadalajara con destino a Washington Dulles, situado en el estado estadounidense de Virginia y que presta servicio a la capital de Estados Unidos, según un comunicado difundido con motivo de la apertura.

PUBLICIDAD

La compañía aseguró que se trata de la primera conexión directa entre Guadalajara y Washington Dulles y que será la única aerolínea que ofrezca vuelos sin escalas en esa ruta.

Los aviones despegarán de Guadalajara los martes, jueves y sábados y regresarán desde Dulles los miércoles, viernes y domingos, de acuerdo con los itinerarios anunciados.

La empresa cuenta con uno de sus principales centros de operaciones en Guadalajara, por lo que la nueva ruta también permitirá viajar a Washington desde otras ciudades mexicanas mediante conexiones en la capital de Jalisco.

La apertura se produce después de que México se situara en 2025 como el séptimo país de origen de los turistas extranjeros que visitan Washington, con 95.500 llegadas, un 9 % más que el año anterior, según cifras difundidas por Destination DC, la oficina de promoción turística de la ciudad.

PUBLICIDAD

"México se posicionó como nuestro séptimo mercado internacional más importante en 2025", afirmó Elliott Ferguson, presidente y director ejecutivo de Destination DC, en declaraciones recogidas en el comunicado.

La capital estadounidense recibió en total unos 2,08 millones de visitantes internacionales en 2025, un 4 % menos que en 2024, de acuerdo con las estadísticas del organismo turístico, que cifró en 11.900 millones de dólares el gasto de todos los visitantes, nacionales y extranjeros.

PUBLICIDAD

La nueva operación se añade a las conexiones directas existentes entre Ciudad de México y Washington Dulles y busca facilitar los viajes entre dos regiones con vínculos empresariales en sectores como la tecnología, la manufactura y la agroindustria.

Entre los acontecimientos con los que Washington espera atraer viajeros el próximo año destaca la selección de nuevos jugadores de la liga profesional de fútbol americano (NFL), programada del 29 de abril al 1 de mayo de 2027 en el National Mall y la avenida Pensilvania, con actividades gratuitas para el público.

PUBLICIDAD

Washington también alberga museos de la red Smithsonian, con entrada gratuita, y tiene previsto acoger en abril el campeonato universitario de hockey sobre hielo masculino conocido como Frozen Four.