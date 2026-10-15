Delcy Rodríguez propone a Keiko Fujimori el retorno seguro de venezolanos desde Perú

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Caracas, 15 oct (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este jueves que le propuso a la mandataria de Perú, Keiko Fujimori, establecer mecanismos para el retorno seguro de venezolanos a su país a través de vuelos gestionados por el gubernamental Plan Vuelta a la Patria.

"Expresé nuestro interés en fortalecer los mecanismos que permitan el retorno seguro de nuestros connacionales a Venezuela", dijo Rodríguez en su cuenta de X tras informar que conversó por teléfono con Fujimori, a quien le deseo éxitos en la Presidencia de Perú.

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En julio pasado, Perú y Venezuela iniciaron "un proceso progresivo de reanudación integral de las relaciones bilaterales", después de una ruptura en 2024, informó entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú en un comunicado.

Este anuncio se hizo en pleno traspaso del Gobierno nacional, cuando estaba por asumir la Presidencia de Perú Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), a quien la líder opositora de Venezuela María Corina Machado respaldó en su cuarta candidatura presidencial.

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El 30 de julio de 2024, el Gobierno venezolano rompió relaciones y cerró sus consulados en Perú, después de que el país andino reconociera al opositor Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela y no a Nicolás Maduro, actualmente encarcelado en Nueva York, proclamado ganador de esas elecciones.

El Gobierno venezolano informó entonces que se vieron "obligados" a tomar esta decisión tras las "temerarias" declaraciones del entonces canciller peruano Javier González-Olaechea.

El funcionario dijo que Perú consideraba a Maduro como una persona que deseaba por la "vía de una dictadura perpetuarse en el poder" tras el "fraude" de las elecciones del 28 julio de 2024, cuando el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador al entonces líder chavista sin publicar los resultados detallados, como exigía su propio cronograma.

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Por su parte, la oposición mayoritaria denunció fraude y reclamó la victoria de González Urrutia con base en más del 80 % de las actas de votación que aseguró haber recabado el día de los comicios, las cuales presenta hasta hoy como pruebas de la derrota de Maduro. EFE