Trump anuncia que no habrá retransmisión en directo de la ejecución del atacante de Fort Hood

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que la ejecución de Nidal Malik Hasan, el psiquiatra militar condenado a muerte por matar a tiros a 13 militares en la base de Fort Hood en 2009, no será finalmente retransmitida por respeto a la "gente de buena voluntad" que no quiere verle morir.

Trump ha querido matizar no obstante que no estaba particularmente en contra de la retransmisión porque "habría sido un poderoso disuasorio porque el mundo entero habría sido testigo de cómo América lidia con terroristas y escoria" como Hasan.

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"Sin embargo, hay mucha gente muy buena y con muy buena voluntad que preferiría no verle morir, ya sea a traves de internet o de cualquier otro medio visual", ha apostillado en sus redes sociales.

Así pues, Hasan será ejecutado el próximo 3 de diciembre por un pelotón de fusilamento en un "evento que no será retansmitido" pero las familias de los fallecidos (como admite la ley estadounidense) "podrán acudir en persona si así lo desean porque se merecen ser testigos de cómo se hace justicia".

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