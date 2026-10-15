Google DeepMind abrirá un nuevo laboratorio de robótica en EE.UU. para llevar la AGI al mundo físico

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Google DeepMind ha anunciado la apertura de un nuevo laboratorio de robótica de primera clase en Cambridge, Massachusetts (EE.UU.), tras reunir en el último año un nuevo equipo de 'hardware' que parte del liderazgo pionero de Inteligencia Artificial (IA) y robótica de la compañía, con el objetivo de llevar la inteligencia artificial general (AGI) al mundo físico.

El vicepresidente de Ingeniería de Hardware en Google DeepMind, Aaron Saunders, ha anunciado desde su cuenta en LinkedIn que están creando "un laboratorio de primera clase para dar hogar al equipo y llevar la robótica al próximo nivel".

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"Seguiremos creciendo. Si eres técnico de mecanizado, ingeniero o investigador motivado por el mayor desafío técnico de traer los beneficios de AGI al mundo físico, ponte en contacto", afirma Saunders, el que fuera director de Tecnología de Boston Dynamics, donde trabajó durante más de 20 años, en unas palabras en las que cita textualmente a AGI en lugar de la IA.

La AGI es un tipo de inteligencia artificial que todavía no existe, y que, según señala Google DeepMind en la web citada, es "una IA al menos tan capaz como los humanos en la mayoría de tareas cognitivas", lo que incluiría aprender, razonar y adaptarse a situaciones nuevas sin haber sido entrenada específicamente para ellas. La compañía subraya que "podría llegar en los próximos años".

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La mención a la AGI va en la línea del objetivo final de Google DeepMind como compañía tecnológica, que no es otro que desarrollar la AGI de forma segura, según cita en su web, y que va al hilo de otro de los mayores desafíos a los que se enfrenta la industria tecnológica, como es el concepto mismo de Embodied AI (IA con cuerpo físico), y que Google ha nombrado en alguna de sus publicaciones. Según la compañía, para que AGI sea realmente "general" ha de interactuar con el mundo físico.