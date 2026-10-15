El Sporting de Hortaleza-Sevilla FC de Copa del Rey se disputará en el Estadio El Val de Alcalá de Henares

Guardar

El encuentro entre el Sporting de Hortaleza y el Sevilla FC, correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey, se disputará el próximo jueves 29 de octubre (21.00 horas) en el Estadio Municipal El Val de Alcalá de Henares (Madrid), según informó el club madrileño en sus redes sociales.

"Tras la reunión mantenida en el día de ayer con la RSD Alcalá, hemos alcanzado un acuerdo para que el partido correspondiente a la primera ronda de la Copa del Rey entre AD Sporting de Hortaleza y Sevilla FC se dispute el jueves 29 de octubre a las 21.00 horas en el Estadio Municipal El Val (Alcalá de Henares)", expresó el comunicado.

PUBLICIDAD

Así, El Val acogerá en la misma semana dos partidos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, ya que dos días antes, el martes 27 de octubre (20.00), la RSD Alcalá se enfrentará a la UD Las Palmas.

Además, el Sporting de Hortaleza, que eliminó al Atlético Unión Güímar en la previa con un gol de penalti en la prórroga de un partido de vuelta que se aplazó por altercados y problemas de seguridad, anunció que las entradas estarán a la venta a partir del próximo lunes 19 de octubre, aunque todavía no ha especificado cuál será el proceso de venta.

PUBLICIDAD