OACI advierte a la UE por medidas climáticas que debiliten el sistema mundial de aviación

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Toronto (Canadá), 15 oct (EFE).- La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) advirtió este jueves que la ampliación del sistema europeo de comercio de emisiones podría perjudicar los esfuerzos mundiales para reducir las emisiones de la aviación y pidió evitar medidas regionales que debiliten los acuerdos multilaterales.

En un comunicado dado a conocer hoy, la OACI señaló que el presidente de su Consejo, Toshiyuki Onuma, advirtió durante una conferencia en Bruselas que las iniciativas nacionales o regionales descoordinadas amenazan la eficacia del Esquema de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional (CORSIA, por su siglas en inglés).

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"La eficacia y credibilidad de las soluciones mundiales se ven socavadas por normas nacionales y locales descoordinadas, como la propuesta de ampliación del sistema de comercio de emisiones de la UE", afirmó Onuma en una conferencia de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

El responsable del organismo de Naciones Unidas, con sede en Montreal (Canadá), añadió que los impuestos adicionales y las medidas o requisitos duplicados también perjudicarían el enfoque multilateral.

CORSIA establece obligaciones de compensación para las emisiones de la aviación internacional que superen la línea base fijada por el sistema y permite reducir esas obligaciones mediante el uso de combustibles sostenibles.

La OACI, que agrupa a 193 Estados, mantiene el objetivo de alcanzar cero emisiones netas de carbono en la aviación internacional para 2050 mediante combustibles más limpios, innovación tecnológica y mejoras operativas.

Según sus estimaciones, el sector necesitará inversiones de 3,2 billones de dólares estadounidenses hasta 2050 únicamente para desarrollar fuentes de energía más limpias.

El organismo también señaló que su plataforma de financiación Finvest Hub reúne casi 50 proyectos que buscan más de 17.000 millones de dólares estadounidenses.

Onuma destacó que la Conferencia Mundial de Transporte Aéreo de la OACI, prevista para noviembre, permitirá abordar reformas del marco económico internacional de la aviación, incluida la sostenibilidad ambiental. EFE