Santander y BBVA destacan el potencial de sus mercados emergentes para crecer en seguros

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Banco Santander y BBVA han señalado el potencial que ven en sus mercados emergentes principales (Brasil, para Santander; México y Turquía, para BBVA) para crecer en el segmento de los seguros.

El consejero delegado global de Santander Insurance, Peter Huber, ha señalado que México es "un mercado interesante, con mucho potencial". No obstante, ha reconocido que existen una serie de retos asociados a la idiosincrasia del país, donde apenas existe una clase media.

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"En el segmento más masivo es importante que las coberturas sean más simples, baratas, intuitivas, digitales...", ha indicado Huber durante su participación en la conferencia anual de la Asociación para la Mediación Aseguradora de Entidades Financieras (Amaef). Por otro lado, los clientes más ricos necesitan una mayor conversación y más asesoramiento en asuntos como la jubilación o la protección del patrimonio.

De su lado, el responsable global de Seguros de BBVA, Edgar Karam Kassab, ha destacado el papel de Turquía como un país "tremendamente digital". Allí, además, BBVA cuenta con muchas capacidades de distribución y de conocimiento del cliente.

Lo complicado para el responsable de BBVA es que en Turquía apenas existe un mercado de seguros de Vida. El desarrollo del segmento está centrado en Daños, Autos o Salud.

Respecto a México, donde BBVA tiene el mayor banco del país, Karam ha señalado el potencial por la brecha de aseguramiento que existe. Actualmente, solamente el 30% de los coches cuenta con seguro, mientras que en el caso de las viviendas, la ratio se reduce a un 25%, según datos del banco 'azul'. "El potencial tanto en México como en Turquía es brutal", ha dicho.

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