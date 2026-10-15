Rutte se reúne con los líderes de Bulgaria y Rumanía tras los últimos ataques con drones en el mar Negro

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El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se ha reunido este jueves con el primer ministro de Bulgaria, Rumen Radev, y el presidente de Rumanía, Nicusor Dan, para abordar los últimos ataques con drones en el mar Negro y contra buques comerciales, y después de que la Alianza haya estrechado la vigilancia en la zona por petición de Sofía.

"Buena reunión con el primer ministro de Bulgaria, Rumen Radev, y el presidente de Rumanía, Nicusor Dan, sobre la seguridad en el mar Negro y los últimos ataques contra buques comerciales. La OTAN ha reforzado su despliegue en el flanco oriental, incluido el aumento de sus capacidades antidrones", ha informado el jefe de la Alianza en un mensaje en redes sociales.

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Rutte ha asegurado que la OTAN seguirá "trabajando estrechamente" con sus aliados en el mar Negro, "adaptando su postura de disuasión y defensa según sea necesario".

La reunión se ha producido en los márgenes del Consejo Europeo, en la residencia del secretario general de la Alianza en la capital comunitaria, y poco después de un encuentro bilateral entre los dirigentes de Bulgaria y Rumanía.

Aunque no han trascendido los asuntos sobre los que han hablado, este miércoles el ministro de Defensa de Rumanía, Radu Miruta, planteó a su par búlgaro, Dimitar Stoyanov, proponer un "mando militar conjunto de los Estados de la OTAN ribereños" del mar Negro --Rumanía, Bulgaria y Turquía-- ante los "incidentes" ocurridos en el mismo, entre los que ha citado "drones, buques hundidos y minas navales".

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Preguntada sobre si esta misión tendría cabida en su estructura de mando actual, la OTAN se ha limitado a decir que "sigue de cerca" la situación en el mar Negro, y que Rutte ya afirmó que la Alianza había fortalecido su postura a lo largo del flanco oriental de Europa.