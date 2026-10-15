Raphinha regresa al grupo del Barça tras sus molestias musculares

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El delantero del FC Barcelona Raphinha se ha ejercitado este jueves por primera vez con el resto de sus compañeros en la Ciutat Esportiva Joan Gamper tras dejar atrás las molestias en el muslo derecho sufridas con la selección brasileña, en una sesión en la que el técnico Hansi Flick ha contado con todos los futbolistas disponibles del primer equipo para preparar el encuentro liguero de este sábado frente al Real Betis.

Raphinha, que se había entrenado de forma individualizada tras sufrir esa dolencia en el parón de selecciones ante Australia, y no pudo jugar contra el Getafe ni contra el Galatasaray, ha completado con normalidad el entrenamiento iniciado a las 11.00 horas, en el que también ha participado el jugador del Barça Atlètic Hamza Abdelkarim, mientras que las únicas ausencias de la sesión han sido las de los lesionados Andreas Christensen y Roony Bardghji.

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El conjunto azulgrana completará este viernes la previa del choque de la novena jornada de LaLiga con un entrenamiento vespertino a las 15.30 horas antes de poner rumbo a Sevilla, con la esperanza de que Flick, que había descartado a Raphinha y a Frenkie de Jong para este duelo, pueda finalmente contar con ellos para esta complicada visita al tercer clasificado de LaLiga EA Sports.