Danny DeVito produce 'Drag' y recibe un premio en el Festival de Sitges: "Me encanta El Pingüino"

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El actor Danny DeVito ha producido la cinta de comedia negra y terror 'Drag', que se presenta en la Sección Oficial Fantastic del Festival de Sitges, y en una mirada atrás a los personajes de su trayectoria ha asegurado: "A mi me gusta ir a lo grande, así que me encanta El Pingüino (su icónico personaje en 'Batman vuelve'), porque Tim (Burton) me permitió babear y volverme loco".

En un encuentro con medios, ha asegurado que le gustan esos personajes al límite, pero al mismo tiempo le encantó trabajar con niños en 'Matilda' (la cual dirigió y protagonizó), "fue una alegría", y ha agradecido que el Festival de Sitges le otorgue el Gran Premio Honorífico en el 30 aniversario de esta película.

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Ha asegurado que le sigue ilusionando y emocionando "todo" lo relacionado con el mundo del cine, por lo que produce películas como 'Drag' junto a sus hijos Jake y Lucy DeVito, y ha subrayado que en Sitges se han programado algunas de sus producciones como 'Pulp Fiction' o la propia 'Matilda', que podrá volver a ver con el público de Sitges.

Ha subrayado que 'Matilda' es una película que lleva en el corazón, adaptada a partir del libro de Roald Dahl que leía a sus hijos, y recibir este galardón honorífico 30 años después le hace sentirse muy honrado.

CINE DE TERROR Y TRAMA DE 'DRAG'

DeVito ha remarcado que le encantan las películas de terror, y ha recordado títulos como 'La cosa' y las películas de Vincent Price y Roger Corman, subrayando que 'Drag' es una comedia de terror, un género que le apasiona por las continuas sorpresas y cambios.

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'Drag', película dirigida por Raviv Ullman y Greg Yagolnitzer, narra cómo dos hermanas con una relación conflictiva (Lizzy Caplan y Lucy DeVito) entran a robar en una casa de una zona rural, pero su asalto se complica cuando una de ellas se lesiona en la espalda y el propietario (John Stamos) regresa a la vivienda.

PELÍCULA EN FAMILIA

La película está producida por Danny DeVito y sus hijos Jake y Lucy (con su productora Jersey Films), y Danny DeVito ha afirmado que trabajar con su familia es "lo mejor en el mundo", a lo que Lucy ha añadido que fue muy divertido y que no tuvieron dudas a la hora de adaptar el divertido guión.

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Danny DeVito ha resaltado que la película se rodó en 21 noches en mitad del bosque, y ha explicado que en su labor de productor le gusta que los directores tengan su espacio y expresen su visión, del mismo modo que le agradan los productores cuando él dirige.

Jake DeVito ha resaltado la dinámica entre las hermanas y cómo la película profundiza en ella, a lo que Lucy DeVito ha añadido que interpretar un papel como este es "excitante" para una actriz.

Sobre la premisa del dolor de espalda como desencadenante del filme, los directores han asegurado que tienen "mucha experiencia" con ese dolor e intentaron llevarlo a una película de terror, en la que también figuran las pinturas de Yagolnitzer.

JOHN STAMOS

Los directores han asegurado que querían a John Stamos en la película como primera opción para encarnar un personaje totalmente nuevo en su carrera y creían que no iba a ser posible ("Nos emocionó ver lo que hizo con el personaje. Lo da todo", han subrayado), a lo que Jake DeVito ha destacado su energía.

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Sobre el tono de la cinta, que combina terror y comedia negra, los directores han subrayado que buscaron un equilibrio y trataron de hallar una historia que fuera "divertida de ver en los cines", al mismo tiempo que sorprendiera, señalando que el 'gore', la comedia y los chistes hacen pasar una experiencia divertida.

Danny DeVito recibirá la tarde de este jueves el Gran Premio Honorífico del Festival de Sitges, el viernes mantendrá un Encounter con fans y el sábado habrá una proyección especial de 'Matilda'.