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Samsung México lanza su nueva Bespoke AI Laundry Combo 2026: un lavado en casa cómodo con una experiencia todo en uno

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 15 de octubre de 2026

El ciclo Super Speed mejorado reduce el tiempo total de lavado y secado

AI Wash & Dry + optimiza automáticamente cada carga, mientras que el nuevo Bixby ofrece una experiencia de control por voz más natural e intuitiva

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Samsung Electronics México anunció el lanzamiento de Bespoke AI Laundry Combo 2026 en el país [1], una evolución de su solución de lavandería todo en uno que contribuye a crear un estilo de vida más cómodo en el hogar, ya que elimina la necesidad de transferir la ropa entre diferentes máquinas.

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Ciclos completos más rápidos, secado mejorado y un cuidado más inteligente

Tras su debut en 2024, la nueva lavasecadora Bespoke AI Laundry Combo 2026 llega con mejoras que reducen la duración de los ciclos de lavado y secado, además de optimizar el rendimiento de secado. Bajo condiciones específicas, el ciclo Super Speed permite completar un ciclo de lavado y secado en menos tiempo [2], lo que ayuda a los usuarios a reducir el tiempo total dedicado a la lavandería sin afectar el desempeño [3].

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Super Speed lava y seca en solo 92 minutos gracias a un sistema Speed Spray de alta presión, que mejora la penetración del detergente y el enjuague para ofrecer un lavado rápido y eficiente; mientras que el nuevo intercambiador de calor booster proporciona un mejor rendimiento de secado. La lavasecadora mejorada también incorpora Auto Open Door+ [4], una función que abre automáticamente la puerta y activa la circulación interna de aire [5] después de ciclos de lavado, así la ropa que se olvide dentro del tambor no desarrollará malos olores.

AI Wash & Dry + mejora para una optimización automática más precisa

En el centro de la experiencia todo en uno, esta lavasecadora incorpora la función AI Wash & Dry + [6], con mejoras en su inteligencia artificial que permiten ajustar los procesos de lavado y secado de acuerdo con las necesidades de cada carga.

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Gracias a sensores mejorados y análisis basados en inteligencia artificial, AI Wash & Dry + utiliza múltiples sensores para optimizar el rendimiento en cada carga. El sistema detecta el peso para determinar la cantidad adecuada de agua y detergente, identifica cinco tipos de tejidos en cargas pequeñas de ropa [7] y supervisa el nivel de suciedad en tiempo real para ajustar el ciclo y obtener mejores resultados con una menor intervención manual.

Bixby más avanzado aporta un control natural y conversacional al hogar

Samsung también incorpora una experiencia más avanzada de Bixby [8] en Bespoke AI Laundry Combo 2026. Este asistente inteligente permite a los usuarios monitorear y controlar dispositivos Samsung conectados directamente desde un único dispositivo [9], lo que facilita la gestión de las rutinas diarias en el hogar. Así, mientras carga la ropa, el usuario puede decir: "pon en marcha la aspiradora robot en la sala" o "Enciende el purificador de aire", sin necesidad de desbloquear el teléfono ni salir de la zona de lavado.

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Además, gracias a sus capacidades de comprensión mejoradas, Bixby supera los comandos fijos y logra comprender solicitudes naturales y conversacionales. Por ejemplo, los usuarios pueden decir: "¿Puedes lavar esto antes de las 11 de la noche?" o "Inicia un lavado normal, pero añade un enjuague extra", y Bixby comprenderá y llevará a cabo la solicitud.

Disponibilidad

Bespoke AI Laundry Combo 2026 ya está disponible en México en Samsung.com/mx y tiendas departamentales.

Para mantener el buen funcionamiento de esta lavasecadora por más tiempo, puedes contratar Samsung Care+, un paquete de servicios diseñado para ayudar a prolongar la vida útil de tu electrodoméstico y proteger tu inversión. Para adquirirlo, solo debes ingresar a Samsung.com/mx, seleccionar el plan adecuado para tu nuevo producto y agregarlo al carrito de compra. Conoce más sobre este servicio en https://www.samsung.com/mx/campaign/samsung-care-plus/home-appliances/.

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Descubre todas las novedades de Bespoke AI Laundry Combo 2026 en: Bespoke AI Laundry All in One Combo 26kg + 20kg | Samsung México

[1] Las especificaciones mencionadas aplican únicamente a los modelos WD90H*******.

[2] Comparado con WDB******. El tiempo del ciclo Super Speed puede variar según el modelo lanzado en cada región.

[3] Basado en pruebas internas y verificado por Intertek. El tiempo del ciclo se midió al secar una carga DOE de 3 kg (50 % algodón / 50 % poliéster, basado en peso seco) con el ciclo Super Speed en el modelo WD90HAH*. Las condiciones de prueba incluyeron: ciclo Super Speed, temperatura de lavado configurada en frío, un enjuague, centrifugado en Extra High, nivel de secado Normal, temperatura ambiente de 23 ℃ y temperatura del agua de 15 ℃. Los resultados pueden variar según el entorno real de uso.

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[4] Auto Open Door+ abre automáticamente la puerta y libera aire para ayudar a eliminar la humedad dentro del tambor con mayor rapidez. La configuración predeterminada de Auto Open Door es "Abrir inmediatamente". También puede modificarse en Configuración > Lavadora > Auto Open Door a "Abrir 5 minutos después".

[5] El flujo de aire de Auto Open Door+ funciona únicamente después de completar un ciclo exclusivo de lavado. La configuración predeterminada del flujo de aire está desactivada y puede modificarse en Configuración > Lavadora > Auto Open Door.

[6] Las capacidades de detección y reconocimiento de AI Wash & Dry + se basan en modelos de aprendizaje profundo entrenados con conjuntos de datos predefinidos y pueden producir resultados inexactos o incorrectos. Periódicamente, Samsung puede incorporar nuevos conjuntos de datos a los modelos de aprendizaje para mejorar su precisión.

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[7] Basado en algoritmos de AI y pruebas internas con el ciclo AI Wash & Dry + y una carga IEC de 3 kg. Un sensor de turbidez funciona con todos los pesos, mientras que la detección de telas funciona con cargas de hasta 3 kg. Los resultados reales pueden variar según el uso individual. La detección de telas utiliza un algoritmo de AI y se activa únicamente cuando se selecciona el ciclo AI Wash & Dry+. Detecta cinco tipos de telas —Normal, Delicadas, Toallas, Denim y Outdoor— en cargas de hasta 3 kg. Las mezclas de telas pueden reducir la precisión de detección. Los resultados reales pueden variar según el uso individual. Para evitar desgaste, lave juntas telas similares.

[8] Bixby es la marca de asistente de voz para Internet de las Cosas (IoT) de Samsung. La disponibilidad del servicio Bixby puede variar según el país. Bixby reconoce determinados idiomas y ciertos acentos o dialectos. La interfaz de usuario puede cambiar y variar según el dispositivo. La disponibilidad de las funciones de Bixby y de los proveedores de contenido puede variar según el país, el operador, el idioma, el modelo del dispositivo o la versión del sistema operativo. Se requiere iniciar sesión en una Cuenta Samsung y conexión a una red de datos (Wi-Fi o red móvil).

[9] Aplicable únicamente a dispositivos Samsung conectados mediante la aplicación SmartThings, disponible para dispositivos Android e iOS. Se requiere conexión Wi-Fi y una Cuenta Samsung.

[10] La disponibilidad de modelos con precios más accesibles varía según la región. El conjunto de funciones y las especificaciones pueden diferir según el modelo.

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FUENTE Samsung Mexico