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La Conferencia General de Pesos y Medidas (CGPM) ha acordado este jueves, en su 28ª reunión, que el Tiempo Universal Coordinado (UTC) continuo, sin 'segundos intercalares', entrará en vigor el 20 de mayo de 2027.

Los saltos de segundos, introducido en 1972 como parte de Tiempo Universal Coordinado (UTC), se añaden en algunos años para reconciliar la diferencia entre el tiempo atómico usado por los sistemas informáticos y la hora tal como se define mediante la medición del movimiento de la Tierra alrededor del Sol y la rotación de la Tierra. Este último, conocido como tiempo universal, varía debido a la rotación irregular de la Tierra, las mareas o los terremotos.

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A partir del 20 de mayo de 2027, la Conferencia General de Pesos y Medidas ha establecido que el valor máximo de la diferencia entre la escala de tiempo que describe la rotación angular de la Tierra (UT1) y el Tiempo Universal Coordinado (UTC) sea de 3.600 segundos (1 hora), "lo que garantiza la continuidad a largo plazo del UTC durante varios siglos".

La Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM) es el órgano plenario y normativo, así como la máxima autoridad de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM), e integra representantes de los Estados Miembros. Se reúne cada cuatro a seis años para tomar decisiones sobre cuestiones científicas, institucionales y financieras relacionadas con el BIPM y su labor.

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En su 28ª reunión, la Conferencia ha solicitado a la BIPM continuar colaborando con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Unión Astronómica Internacional (UAI), la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica (UGGI), el IERS y otras organizaciones que puedan verse afectadas por esta decisión, con el fin de informar a los usuarios y apoyar la aplicación de esta medida; continuar supervisando el valor de UT1-UTC, su evolución estimada y su modelización según lo determine el IERS; informar regularmente al CIPM sobre la evolución del valor de UT1-UTC; y continuar trabajando con las Organizaciones Regionales de Metrología, los INM y los usuarios para promover la comprensión de la importancia de un UTC continuo y de su provisión rápida y eficiente a los usuarios.

En la resolución, recuerda que el UTC es una escala de tiempo producida por la BIPM con la misma tasa que el Tiempo Atómico Internacional (TAI), pero que difiere del TAI únicamente en un número entero de segundos; y destaca que el UTC "es la única escala de tiempo recomendada como referencia internacional y base de la hora civil en la mayoría de los países".

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Asimismo, aclara que los usuarios industriales y las necesidades de sincronización de las infraestructuras críticas nacionales, por ejemplo el transporte, la distribución de energía, las telecomunicaciones y los proyectos espaciales, "requieren que el UTC sea continuo, sin ningún ajuste futuro".

"Para algunas aplicaciones es necesario fijar un valor máximo para la diferencia