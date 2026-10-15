Cilia Flores asegura al juez de EE.UU. que es "completamente inocente"

Guardar

Nueva York, 15 oct (EFE).- La exprimera dama de Venezuela aseguró este jueves ante el juez Alvin Hellerstein que es "completamente inocente" y se decalró "no culpable" de los nuevos cargos que la Fiscalía de Estados Unidos presentó contra ella.

Flores y el depuesto líder venezolano, Nicolás Maduro, comparecieron en una audiencia en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York una semana después de que EE.UU. les acusara de conspiración para cometer torturas y ampliara a ambos el cargo la imputación por conspiración para cometer narcoterrorismo. EFE

PUBLICIDAD