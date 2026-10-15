Especialista indica que las terapias en cáncer de mama son cada vez más precisas y adaptadas a la biología de cada tumor

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La oncóloga especializada en cáncer de mama del Centro Integral Oncológico Clara Campal (HM CIOCC) de Madrid, la doctora Eva Ciruelos, ha puesto de manifiesto que existen para la enfermedad "tratamientos cada vez más precisos y adaptados a la biología de cada tumor".

No obstante, "el avance no termina cuando finaliza la terapia", y es que "debemos anticiparnos a las necesidades de las mujeres que sobreviven al cáncer de mama, acompañarlas durante años y procurar que esa supervivencia se traduzca en una vida plena", ha indicado durante la IX Jornada 'Juntas contra el cáncer. Por una supervivencia saludable'.

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La cita, organizada por HM CIOCC, junto con la Fundación de Investigación HM Hospitales (FIHM), y con motivo de la celebración, cada 19 de octubre, del Día Mundial del Cáncer de Mama, ha sido dirigida por las coordinadoras de la Unidad de Cáncer de Mama, la doctora Raquel Bratos, y de Radiodiagnóstico del centro, la doctora Ana Delgado Laguna. En ella se ha expuesto que la patología presenta una supervivencia cada vez mayor, por lo que se busca no solo conseguir que más mujeres superen la enfermedad, sino garantizar que puedan hacerlo con la mejor calidad de vida posible.

Así, según los datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), en España, la supervivencia neta a cinco años ha pasado del 86,5 por ciento en las diagnosticadas entre 2008 y 2012, al 87,8 por ciento en las detectadas entre 2013 y 2017. Por su parte, la prevalencia total estimada en 2020 ascendía a 516.827 mujeres que vivían tras un cáncer de mama.

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ANÁLISIS DE LAS DIFERENTES ETAPAS POR LAS QUE PASAN LAS PACIENTES

Por ello, el encuentro ha analizado las diferentes etapas por las que pasan las pacientes, desde el diagnóstico hasta el alta oncológica. Con la participación de Ciruelos y la coordinadora de la Unidad Integral de Atención al Superviviente Oncológico (UNIASO), la doctora Carlota Santolaya, se ha subrayado que aproximadamente el 65 por ciento de los cánceres de mama presentan receptores hormonales positivos y HER2 negativo, mientras que los tumores HER2 positivos y los triple negativos representan en torno al 15 por ciento cada uno, diferencias que condicionan la elección de tratamientos como la cirugía, la radioterapia, la hormonoterapia, la inmunoterapia o las terapias dirigidas, en función de las características del tumor y de la situación clínica.

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Tras indicarse que la mastectomía no supone necesariamente una mejoría del pronóstico frente a la cirugía conservadora cuando esta está indicada, la radióloga de la Unidad de Mama del grupo sanitario HM Hospitales, la doctora Manuela Parras, y el miembro del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario HM Sanchinarro de la capital, el doctor Marco Martínez, han explicado la importancia de personalizar las consultas y las pruebas de seguimiento para detectar posibles recaídas.

"La vigilancia debe adaptarse a factores como la edad en el momento del diagnóstico, la predisposición genética, la biología del tumor y la densidad mamaria, manteniendo la mamografía como prueba central y recurriendo a la resonancia magnética en situaciones seleccionadas, como determinados perfiles de alto riesgo o mamas extremadamente densas", ha sostenido la primera.

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Mientras, Martínez ha analizado las posibilidades del seguimiento molecular mediante pruebas de sangre que detectan ADN tumoral circulante, herramienta para identificar señales de enfermedad residual, estudiar su evolución a lo largo del tiempo, afinar la estimación del riesgo de recaída y apoyar la toma de decisiones clínicas, aunque su aplicación debe ajustarse a la evidencia disponible.

Al respecto, Delgado Laguna ha afirmado que "el seguimiento no consiste en hacer más pruebas, sino en seleccionar las más adecuadas para cada mujer". "Conocer el riesgo individual, la densidad mamaria y las características del tumor permite diseñar una vigilancia más precisa, evitar exploraciones innecesarias y concentrar los recursos diagnósticos donde realmente aportan valor", ha subrayado.

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PAPEL ACTIVO DE LAS MUJERES CON LA ENFERMEDAD

Tras ello, la integrante de la Unidad de Psicooncología del Hospital Universitario HM Torrelodones (Madrid), Áurea Esparza, y la representante de la Unidad de Psicooncología del Hospital Universitario HM Montepríncipe de Boadilla del Monte (Madrid), Aida Espina de la Lama, han ahondado en la importancia de construir redes de apoyo y en el papel activo que pueden desempeñar las propias pacientes en la mejora de la atención sanitaria.

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Por último, las miembros de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca y Cardiooncología, la doctora Ana Pastor; de la Unidad de Mama, la doctora María Galán, y del Servicio de Ginecología, la doctora Mercedes Herrero, han abordado la relevancia de prevenir y controlar las posibles consecuencias de las terapias oncológicas a medio y largo plazo.

"Determinados tratamientos del cáncer de mama pueden incrementar el riesgo de complicaciones cardíacas y vasculares", han sostenido, al tiempo que han manifestado que "algunos tratamientos hormonales requieren una vigilancia específica, como el tamoxifeno, asociado a un mayor riesgo de trombosis venosa, o los inhibidores de la aromatasa, que hacen necesario controlar los niveles de colesterol y otros factores de riesgo cardiovascular".

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Por último, Bratos ha expuesto que el hecho de que cada vez más mujeres superen el cáncer de mama "es una excelente noticia" que "obliga a ampliar la mirada". "No basta con confirmar que la enfermedad está controlada: hay que atender la salud física, la esfera emocional, el entorno sociofamiliar y la reincorporación a la vida cotidiana", ha finalizado.